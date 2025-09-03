Amazon優惠｜ Kindle 彩色兒童電子閱讀器突破新低價，建立自主學習好習慣！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Kindle 彩色兒童電子閱讀器突破新低價，建立自主學習好習慣！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

開學季最令人期待的閱讀神器 Kindle Colorsoft Kids 迎來突破性新低價，目前 Amazon 上僅以 US$239 （約 HK$1,874) 發售，更贈送了 12 個月的 Amazon Kids+ 訂閱服務，這款專為兒童設計的電子閱讀器，擁有生動的彩色顯示屏，比黑白屏幕更能吸引兒童的注意力，激發孩子的想像。另外，Kindle Kids 套裝同樣以 77 折促銷，比起淨機價更平之餘，再贈送 6 個月 Amazon Kids+ 訂閱服務，入手價只需 US$99 （約 HK$780），這樣的入手價讓你輕鬆回本，只需幾本圖書的閱讀費用，便可享受無限的學習樂趣！

Kindle Colorsoft Kids

Kindle 彩色兒童電子閱讀器突破新低價，建立自主學習好習慣！

Kindle Colorsoft Kids 是專為兒童設計的首款彩色電子閱讀器，採用 7 吋 Colorsoft 顯示屏，讓書籍封面和內容生動呈現，享受紙張般的色彩，護眼又舒適。透過家長控制功能，可以將書籍添加到孩子的圖書館，查看閱讀進度，調整年齡篩選及設定就寢時間。

這款電子閱讀器旨在讓孩子專注於閱讀，不受通知、應用程式、視頻或遊戲的干擾。防水設計讓孩子可以在泳池、海灘等各種環境中安心使用，加上可調節暖光和防眩光顯示，能跟據白天或晚上閱讀自行調節。

Kindle Colorsoft Kids （16GB）

Amazon 特價 US$239.99（約 HK$1,874， 需要集運 ）｜原價 US $269.99

Kindle Kids

Kindle 彩色兒童電子閱讀器突破新低價，建立自主學習好習慣！

Kindle Kids 擁有 6 吋防眩光顯示屏，提供舒適的視覺體驗，閱讀器具備25%更亮的前燈，無論在明亮或昏暗的環境中都能輕鬆閱讀。設計輕巧便攜，方便單手操作，擁有16GB 的存儲空間，一次充電可通過 USB-C 使用長達 6 週。配備專屬保護套、6 個月的 Amazon Kids+ 訂閱服務，可以閱讀數千本適齡書籍，以及 2 年的保養，家長更可輕鬆管理，包括添加書籍、查看閱讀進度、設置年齡過濾及設備就寢時間等。

Kindle Kids (16GB)

Amazon 特價 US$99.99（約 HK$780， 需要集運 ）｜原價 US $129.99

