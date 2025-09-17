Amazon優惠｜ Samsung Galaxy Tab S10 FE 歷史新低價，HK$3,345入手性價比神板！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung Galaxy Tab S10 FE 歷史新低價，HK$3,345入手性價比神板！

👉Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學

平板電腦的操作系統各有千秋，其中 Android 系統擁有最多的機種選擇，並且支援的應用程式更加豐富。Samsung 作為 Android 市場的領導品牌之一，自然有不少擁躉。想用大眾化價錢暢玩 Galaxy 平板獨特功能？目前，在 Amazon 上 Galaxy Tab S10 FE 的價格直降至歷史新低點，僅需 US$429（約 HK$3,345）就能入手，而且免運費直送香港，Galaxy Tab S10 FE 不僅具備出色的性能，無論是追劇、繪畫還是辦公都能游刃處理，對於想滿足多功能需求的用家來說，絕對是高性價比的選擇。

👉Samsung Galaxy Tab S10 FE 系列登場，AI 解答手寫數學題，香港預購享容量升級

Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE 歷史新低價，HK$3,345入手性價比神板！

Galaxy Tab S10 FE 擁有 10.9 吋 2304 x 1440 解析度屏幕，僅 6mm 的厚度，重量比上代輕 4%，搭載 Exynos 1580 處理器，提供超順暢的性能，無論是創作、學習還是遊戲都能輕鬆應對。高解像度的顯示效果和 90Hz 的流暢刷新率，確保細節鮮明，其視覺增強功能在高亮度模式下可達 800 nits，無論在戶外還是室內，都能保持明亮視野，並設有低藍光設計以保護眼睛。

平板款搭載 AI 技術，專為創意工作者與日常使用者設計。平板與配備的 S Pen 皆具備 IP68 的抗水防塵等級，讓你無論身在何處都能隨心所欲地創作。無需切換應用程式，即可使用 Google 一圈即搜功能，且配備多種專業級應用程式，特別設置了快速操作與 AI 快捷鍵，提升工作效率。

Galaxy Tab S10 FE 128GB WI-FI

Amazon 特價 US$429.99（約 HK$3,345＋免運費 ）｜原價 US $499.99

Samsung 官網售價 HK$3,788

送 ITFIT 真無線耳機 T10

送 ITFIT 多角度書本式保護套

送港幣 $300 Galaxy Credit 網上消費額

更多優惠：

