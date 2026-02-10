Amazon優惠｜ Samsung Galaxy Tab S11 直降 88 折，頂級效能＋S Pen 專業繪圖

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Samsung Galaxy Tab S11 直降 88 折，頂級效能＋S Pen 專業繪圖

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

經常攜帶筆電到處走，又重又不方便。想用平板畫草圖、開會寫筆記、偶爾剪輯影片，但普通平板一多視窗就開始窒機？想平板在效能與功能間妥協，Galaxy Tab S11 現在在 Amazon 推出 88 折限時優惠，只需 US$659 （約 HK$5,157)就能入手，而且免運費送到香港，讓你以更優惠的價格體驗這款配備超強處理器，流暢運行多任務的平板神器！

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11首破五千元，新型號年底清貨

Samsung Galaxy Tab S11，擁有 11 吋 2560×1600 AMOLED 螢幕，結合120Hz 刷新率，帶來生動色彩與極致流暢體驗。Tab S11 延續 Samsung 經典的簡約商務風格，提供 月石灰 與 鉑銀色 兩種質感選擇。機身採用一體化金屬材質打造，厚度進一步縮減至 5.5mm，重量僅 469g，較前代輕盈近 20%，單手持久握持亦輕鬆無負擔。

平板配搭了全新設計的 S Pen，突破性地採用 六角形人體工學筆身，提供更穩固自然的握感。而S Pen 結合 Galaxy AI，能開啟智能創作新維度，包括一鍵生成藝術、即時搜尋識別及智能筆記整合，加上 S Pen 改為磁吸於平板頂部，不僅大幅優化攜帶便利性，更進一步降低機身整體厚度。

Tab S11 預載 One UI 8.0 作業系統，並搭載全新升級的 DeX 桌面模式。突破性的介面設計允許用戶創建 最多 4 個獨立工作空間，每個空間可自定義視窗布局與應用程式組合，實現如筆電般的多工處理效率。無論是同步進行文件編輯、資料分析、視訊會議與網頁瀏覽，皆能流暢切換不卡頓。平板內建 8400mAh 大容量電池，支援 45W 超快速充電，長時間外出使用無需擔憂電量。

Samsung Galaxy Tab S11 128GB

Amazon 特價 US$659.99（約 HK$5,157，免運費）｜原價 US $799.99

立即購買

Samsung 官網 HK$5,788

立即購買

