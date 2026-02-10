黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
Amazon優惠｜ Samsung Galaxy Tab S11 直降 88 折，頂級效能＋S Pen 專業繪圖
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
經常攜帶筆電到處走，又重又不方便。想用平板畫草圖、開會寫筆記、偶爾剪輯影片，但普通平板一多視窗就開始窒機？想平板在效能與功能間妥協，Galaxy Tab S11 現在在 Amazon 推出 88 折限時優惠，只需 US$659 （約 HK$5,157)就能入手，而且免運費送到香港，讓你以更優惠的價格體驗這款配備超強處理器，流暢運行多任務的平板神器！
Samsung Galaxy Tab S11
Samsung Galaxy Tab S11，擁有 11 吋 2560×1600 AMOLED 螢幕，結合120Hz 刷新率，帶來生動色彩與極致流暢體驗。Tab S11 延續 Samsung 經典的簡約商務風格，提供 月石灰 與 鉑銀色 兩種質感選擇。機身採用一體化金屬材質打造，厚度進一步縮減至 5.5mm，重量僅 469g，較前代輕盈近 20%，單手持久握持亦輕鬆無負擔。
平板配搭了全新設計的 S Pen，突破性地採用 六角形人體工學筆身，提供更穩固自然的握感。而S Pen 結合 Galaxy AI，能開啟智能創作新維度，包括一鍵生成藝術、即時搜尋識別及智能筆記整合，加上 S Pen 改為磁吸於平板頂部，不僅大幅優化攜帶便利性，更進一步降低機身整體厚度。
Tab S11 預載 One UI 8.0 作業系統，並搭載全新升級的 DeX 桌面模式。突破性的介面設計允許用戶創建 最多 4 個獨立工作空間，每個空間可自定義視窗布局與應用程式組合，實現如筆電般的多工處理效率。無論是同步進行文件編輯、資料分析、視訊會議與網頁瀏覽，皆能流暢切換不卡頓。平板內建 8400mAh 大容量電池，支援 45W 超快速充電，長時間外出使用無需擔憂電量。
Samsung Galaxy Tab S11 128GB
Amazon 特價 US$659.99（約 HK$5,157，免運費）｜原價 US
$799.99
Samsung 官網 HK$5,788
更多相關優惠：
👉LG優惠｜LG 寵物家電額外 95 折，$1,809 入手寵物專用空氣清新機，徹底淨化寵物異味！
👉Amazon優惠｜Aquasonic Clinical AQ 超美白智能牙刷新低價，HK$3XX 體驗牙齒美白黑科技
👉Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 現今年新低價，HK$2,183 擁有高效能平板＋原廠 S Pen
👉Dyson優惠｜Dyson Supersonic Nural 風筒官網破底價！價格直降 HK$1000，快速乾髮不傷髮
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
家居寬頻2026｜6大電訊商1000M/1G家居寬頻比較 月費低至$78／免安裝費+3個月月費／網上行只需$8x/月？
大部份家庭都會選用光纖寬頻服務，全因網絡較穩定及網速快。Yahoo著數專員整合全港6間電訊商最新家居寬頻新用戶網上優惠，現時主流的服務屬1000M或1G光纖入屋寬頻，而部份電訊商推廣近年2500M寬頻服務，更高速的服務適合熱愛打機及需要同時連接大量上網設備的用戶，而價錢亦較高。一般家庭1000M或1G的網速已非常夠用，其中最低月費只是$78起，網上行亦有抵玩優惠，快來比較新客優惠，方便之後「轉會」啦。
新年大掃除2026｜別讓手機成為細菌溫床！正確清潔 3 步驟，保護螢幕不傷機
你知道嗎？研究顯示手機螢幕上的細菌含量比馬桶座墊高出 10 倍。在病毒不斷變異的 2026 年，清潔手機已不再是「美觀」問題，而是「健康」與「設備壽命」的保衛戰。本文將拆解如何正確清潔現代智慧型手機（含摺疊機與鈦金屬機身），並避開致命的清潔誤區。
新年禮物2026｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
聖誕結束新年的優惠火速跟進！今秋剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 再次在 Amazon 上出現了幅度可觀的折扣，現在低至 US$299 便可入手，換算後約為 HK$2,320。
WhatsApp 網頁版終於可以打電話！語音 + 視像通話開始推送，beta 先試用
WhatsApp 網頁版開始向 beta 用戶推出語音同視像通話功能，現階段先支援 1 對 1 對話，毋須安裝桌面版都可直接喺瀏覽器撳通話鍵開 call。通話同樣採用端對端加密並使用 Signal 協議，視像通話亦支援螢幕分享。
傳PS6規格細節曝光！將搭載30GB GDDR7高速記憶體
雖然近期眾多傳聞都指出，微軟和索尼可能會因為 AI 熱潮，在記憶體供應鍊吃緊的狀況下，選擇延後下一世代的新主機。而最近關索尼（ Sony）下一代遊戲主機 PlayStation 6（PS6）的硬體規格傳聞已經曝光。
小米(01810.HK)推觸覺驅動機器人「TacRefineNet」模型
「小米技術」在微信公眾號表示，小米-W(01810.HK)旗下小米機器人團隊日前公布在具身智能領域的階段性研究成果「TacRefineNet」。該機器人只依靠觸覺、無需視覺及物體三維模型，就能實現毫米級位姿微調的通用框架。 據團隊介紹，無論是在仿真還是真實環境，TacRefineNet可完成多個汽車工廠物體的精細抓取調整。針對多樣化的不精準抓取，經過抓取調整後，平均位置誤差可迅速迭代縮小至毫米級別。相關技術細節及實驗視頻已公開，並將很快推出更多後續工作。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
AirPods Pro 傳加鏡頭「識睇周圍」！支援手勢識別、空間音訊、視覺智能仲唔加價？
爆料人 Kosutami 發文指，下一代 AirPods Pro「識睇周圍」，推測透過耳機內置紅外線感測器實現，帶來視覺智能（Visual Intelligence）、手勢控制及更強空間音訊體驗等可能性。而且佢表示「售價維持不變」，亦有說法指新品或成為 AirPods Pro 3 之上更高階嘅新系列。
傳百度臨近春節秘密啟動「O計劃」 內部人士：與百度APP有關
有消息指出百度(09888)內部啟動代號「O計劃」項目，內部人士透露與百度APP有關。據先前消息，百度APP旗下文心助手月活躍用戶已突破2億，也以5億紅包最早入局春節AI戰。對比行業玩家春節主陣地多為獨立APP，而百度則包括此「O計劃」若仍圍繞百度APP展開，可見其仍是百度重點的AI入口。 #百度 (CW)
Amazon優惠｜AI 帶動硬碟狂漲下手時機難定？主流 SSD 售價全追蹤每週更新（Samsung、Sandisk、WD、Crucial、Lexar）
生成式 AI 熱潮自 2024 年開始席捲全球，不論是 ChatGPT、影像生成還是企業伺服器部署，都引爆對高階記憶體與儲存晶片的需求。結果一連串連鎖效應湧現：從 DRAM、NAND 到硬碟原料，全線成本飆升，市場更預期 2026 年第一季仍未見頂。對一般用家而言，這場「AI 通脹」最直接的體驗，就是電腦組件價錢日日升——尤其是 SSD，價位變得難以捉摸。為幫助大家睇準下手機會，Yahoo Tech 會每週關注主流產品在 Amazon 上的售價追蹤更新，助你分析邊款仲抵買、邊款應該忍手。
小鵬汽車(09868.HK) 旗下「XPENG APP」啟停支付功能在港上線
小鵬汽車(09868.HK)(XPEV.US)旗下的「XPENG APP」的啟停支付功能在香港上線，由螞蟻國際旗下商家支付與數碼化服務平台Antom提供支付服務支援。香港車主可用「XPENG APP」掃描香港逾1,600個充電樁的二維碼，或直接在APP內啟動與終止充電，並以Alipay HK支付。信用卡及其他支付方式亦將很快上線。 集團表示，2025年下半年，小鵬汽車與Antom達成全球合作，成為與Antom達成全球支付合作的首家中國新勢力車企，Antom則成為小鵬充電業務的首個全球支付合作夥伴。 面向全球市場，小鵬汽車將支持車主在「XPENG APP」上靈活選用信用卡及本地電子銀包、銀行APP等多種付款方式完成充電支付。合作的第一階段，小鵬汽車與Antom將聚焦亞太市場的充電付費場景，加速小鵬充電服務在亞太市場的覆蓋。 據介紹，該服務率先落地香港。小鵬汽車已與基石科技(Cornerstone Technologies)及香港電動能源(EV Power)達成合作，其營運的充電樁佔香港所有公共充電樁總量的30%以上。目前，「XPENG APP」已接入合作的基石科技充電站，用戶可在「XPE
字節跳動圖像生成模型Seedream 5.0上線 對標Nano Banana Pro
字節跳動的圖像生成模型Seedream 5.0，已在視頻編輯應用剪映、剪映海外版Capcut、字節人工智能(AI)創作平台小雲雀上線，在即夢AI平台開啟灰度測試，圖片生成可限時免費體驗。Seedream 5.0的圖像支持2K和4K解析度輸出，2K為圖片生成直出，4K為AI增強後的解析度。根據Capcut官網，新模型5.0的升級點為首次支持檢索生圖，對提示詞的理解準確性增強、支持更細節、精緻紋理的圖像生成，還允許用戶精確調整圖像。Capcut提到，Seedream 5.0可與Google的Nano Banana Pro對標，且更便宜，目前所有用戶可免費使用20次，美國地區之後上線。 (ST)#字節跳動 #Seedream 5.0 (ST)
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
港股異動｜傳小南國突全面停業 年夜飯訂金及儲值卡餘額無法退款 股價急挫逾28%
據內地多家媒體報道，上市餐飲集團上海小南國（3666.HK）近期旗下多間位於上海的小南國餐廳突然全面停業。消息傳出後，該股今日股價急挫，收市大跌28.6%，低見0.025元。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日