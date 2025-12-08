Amazon優惠｜11 代 iPad 近歷史低價，HK$2,170 購 Apple 最新 A16 入門平板

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

11 代 iPad 近歷史低價，HK$2,170 購 Apple 最新 A16 入門平板

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

iPad 11 在 Black Friday 後又幾乎回到了歷史低價！目前它的 128GB Wi-Fi 版正在 Amazon 上以 US$279 的價格促銷。換算過來大約是 HK$2,170，比本地購買便宜幾百蚊。如果家裡有小朋友需要學習平板，或者你自己只有些基礎需求的話，這會是比較實惠的選擇喔。

11 代 iPad（Wi-Fi、128GB）

Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，需要代運 ）｜原價 US$349

立即購買

廣告 廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

11 代 iPad 相比前代主要是升級了 A16 晶片，同時最低儲存空間也來到了 128GB。其外型基本沒有變化，也依舊採用了 Touch ID 和 11 吋 Liquid Retina 螢幕。前後各有 12MP 相機，續航力一天，也有 Wi-Fi 6 和 USB-C。

11 代 iPad（Wi-Fi、128GB）

Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，需要代運 ）｜原價 US$349

立即購買

Apple 香港售價 HK$2,799

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶

👉 Samsung EVO Select microSD 卡歷史低價，HK$260 購 512GB 可享滿額免運

👉 Samsung P9 Express 512GB 勁減，HK$580 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

👉 AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk