Amazon優惠｜6 折入手 Samsung Galaxy Buds 3，自動降噪＋AI 實時翻譯黑科技

6 折入手 Samsung Galaxy Buds 3，自動降噪＋AI 實時翻譯黑科技

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

如果本身用開 Android或 Samsung 手機，又對 AI 功能有興趣，今次的優惠可以說是升級耳機及升級生活體驗的機會。目前在 Amazon 上，用大約 6 折就可以入手 Samsung Galaxy Buds 3，只需 US$93 （約 HK$728）除了有自動降噪（ANC），還能體驗 AI 實時翻譯等黑科技功能。

Samsung Galaxy Buds 3

Galaxy Buds 3 拋棄了 Buds 2 Pro 的鵝卵石造型，採用全新的圓方形設計，耳機柄上配備了創新的刀片燈，不僅可作為指示燈，使用者還能透過耳機柄進行各項控制。這款耳機搭載 11mm 動圈單元，實現強化的雙向音效輸出，呈現更多細緻的音效細節。結合 AI 智能降噪功能，能有效過濾大部分背景噪音，帶來沉浸式的音樂體驗。此外，耳機還支援最高 24-bit 編解碼器，滿足追求高音質的用戶需求。

Buds 3 系列真無線耳機引入多種 AI 功能，兩隻耳機均支持語音翻譯功能（需搭配 Samsung 手機使用），讓用戶能即時聽到翻譯的對話。在續航方面，耳機在開啟降噪時可持續使用 6 小時，關閉降噪則可額外延長 1 小時。充電盒提供額外的續航力，開啟 ANC 時可達 26 小時，關閉 ANC 則可增至 30 小時。

Samsung Galaxy Buds 3

Amazon 特價 US$93.29（約 HK$728，免運費直送香港）｜原價 US $157.53

立即購買

Samsung 官網 HK$1,398

立即購買

