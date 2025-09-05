Amazon優惠｜63 折入手 B&O Beoplay EX 真無線降噪耳機，買頂級耳機的好時機！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

63 折入手 B&O Beoplay EX 真無線降噪耳機，買頂級耳機的好時機！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學

Bang & Olufsen Beoplay EX 是丹麥奢華音響品牌推出的真無線降噪耳機，融合北歐設計美學與頂級聲學技術，一向是重視聽覺藝術的音樂追求者熱愛的耳機。想以更優惠價格享受奢華的音樂體驗，現在 Amazon 正提供一個 63 折的入手好機會，只需 US$250， 不足港幣二千元就可以擁有這款夢幻耳機，更免費送到香港，現在不買還等什麼時候？

Bang & Olufsen Beoplay EX

B&O BEOPLAY EX 耳機搭載 9.2mm 驅動單元，加入 aptX 傳輸編碼技術加持，增強了整體音樂的解像度，令低音更飽滿，帶來強而有力的音響效果。耳機表面刻上 B&O 標誌，更添高貴感，棍型輪廓即使運動時，都能確保穩定度，而人體工學設計讓用家獲得更大的舒適感，連續聆聽數小時也不會感到疲勞不適。耳機具有 ANC 主動降噪功能，能夠透過咪高風獲取環境聲音，發出對抗聲波以達降噪效果，ANC 有 3 個級別，可以在專用手機應用程式中調校。 具備 IP57 防水規格，可在 1 公尺深的水中維持 30 分鐘的防水功能。續航力上，ANC 開啟的情況下聆聽長達 6 小時，在 ANC 關閉的情況下可聆聽長達 8 小時。

Amazon 特價 US$250.24（約 HK$1,951， 免運費 ）｜原價 US $399

Amazon

