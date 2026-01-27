焦點

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利　地政：無法找到審批紀錄

Yahoo Tech HK

Amazon優惠｜65 折入手 Bose QuietComfort Ultra，殿堂級降噪，打造專注結界

Kinnis Ho
更新時間
長期在開放式 office 工作或是在咖啡店上堂開會？想要沉浸式音樂體驗和極致專注空間？現在正是入手的好時機！Bose QuietComfort Ultra 在 Amazon 上推出 65 折限時優惠，僅 US$279 （約 HK$2,175) 就能擁有這款殿堂級降噪耳機！無論是在喧鬧的城市街頭還是繁忙的工作環境，QuietComfort Ultra 都能完美屏蔽外界噪音，對經常需要靜環境和專注力的打工仔或學生來說，QuietComfort Ultra 不只是耳機，更是隨時隨地開啟免打擾模式的開關。

Bose QuietComfort Ultra

Bose QuietComfort 系列耳機一向以出色的消噪和音質表現獲得大量口碑，QuietComfort Ultra 除了延續了招牌的主動降噪技術，還融入了 Bose 的沉浸音效技術，讓你在播放任何音樂、影片或遊戲時都能享受到立體的音效體驗。此外，這兩款耳機升級採用 Qualcomm QCC5181 藍牙晶片，支持 Qualcomm 的 Snapdragon Sound 平台，成為高階 Android 手機的理想搭檔。

耳機擁有 24 小時的電池續航，15 分鐘的快充即可提供 2 小時的播放時間。此外，即使耳機沒電，也可以使用附帶的 2.5mm 轉 3.5mm 接線，輕鬆轉換為有線耳機使用。

Bose QuietComfort Ultra

Amazon 特價 US$279（約 HK$2,175，需集運）｜原價 US$429

立即購買

Fortress 特價 HK$2,788 ｜原價 HK$3,799

立即購買

Dmag 售價 HK$2,788 ( 免運費）

立即購買

