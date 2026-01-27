錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
Amazon優惠｜65 折入手 Bose QuietComfort Ultra，殿堂級降噪，打造專注結界
長期在開放式 office 工作或是在咖啡店上堂開會？想要沉浸式音樂體驗和極致專注空間？現在正是入手的好時機！Bose QuietComfort Ultra 在 Amazon 上推出 65 折限時優惠，僅 US$279 （約 HK$2,175) 就能擁有這款殿堂級降噪耳機！無論是在喧鬧的城市街頭還是繁忙的工作環境，QuietComfort Ultra 都能完美屏蔽外界噪音，對經常需要靜環境和專注力的打工仔或學生來說，QuietComfort Ultra 不只是耳機，更是隨時隨地開啟免打擾模式的開關。
Bose QuietComfort Ultra
Bose QuietComfort 系列耳機一向以出色的消噪和音質表現獲得大量口碑，QuietComfort Ultra 除了延續了招牌的主動降噪技術，還融入了 Bose 的沉浸音效技術，讓你在播放任何音樂、影片或遊戲時都能享受到立體的音效體驗。此外，這兩款耳機升級採用 Qualcomm QCC5181 藍牙晶片，支持 Qualcomm 的 Snapdragon Sound 平台，成為高階 Android 手機的理想搭檔。
耳機擁有 24 小時的電池續航，15 分鐘的快充即可提供 2 小時的播放時間。此外，即使耳機沒電，也可以使用附帶的 2.5mm 轉 3.5mm 接線，輕鬆轉換為有線耳機使用。
Bose QuietComfort Ultra
Amazon 特價 US$279（約 HK$2,175，需集運）｜原價 US$429
Fortress 特價 HK$2,788 ｜原價 HK$3,799
Dmag 售價 HK$2,788 ( 免運費）
更多相關優惠：
👉AirTag 平替推介！大牌定位器 HK$59 鑰匙錢包背包一鍵搜尋
👉氣溫驟降要保暖！網店暖風機最平 HK$188 起，紫外線冷暖風扇連加濕器半價登場
👉Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 現今年新低價，HK$2,183 擁有高效能平板＋原廠 S Pen
👉踏進新年魔法沙龍！Casetify 聯乘 My Little Pony 馬年正式開幕
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
徠卡要賣了！百年相機帝國開價約10億歐元 潛在買家含中國資本
百年高階相機品牌徠卡正找尋新東家，外媒最新報導指出，徠卡兩大股東 ACM 投資公司和美國黑石集團正考慮出售徠卡相機控股權，交易估價約 10 億歐元。鉅亨網 ・ 7 小時前
【大快活】會員手機點餐即享全單8折（即日起至30/01）
今個星期一至五，只要你係大快活會員，用手機點餐即享8折優惠！YAHOO著數 ・ 11 小時前
彭博分析：2026年是蘋果產品線多年來「最令人興奮的一年」
據彭博記者 Mark Gurman 報導，他認為，2026 對蘋果 (AAPL-US) 是「近年最令人興奮的一年」，產品線會同時在 Mac、iPhone、iPad、穿戴與智慧家居上大改版。在這份詳盡的展望中，蘋果不僅將啟動 Ma鉅亨網 ・ 22 小時前
AirTag 第二代登場：尋找範圍更廣、響聲更大，Apple Watch 都可精準尋找，香港售價 HK$249 起
Apple 推出全新 AirTag，升級第二代超寬頻（UWB）晶片令「精準尋找」距離較上一代提升 50%，揚聲器亦更響亮；更可用 Apple Watch 進行精準尋找，並支援「分享物品位置」與逾 50 間航空公司合作追蹤延誤行李，香港售價 HK$249 起。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Amazon優惠｜AI 帶動硬碟狂漲下手時機難定？主流 SSD 售價全追蹤每週更新（Samsung、Sandisk、WD、Crucial、Lexar）
生成式 AI 熱潮自 2024 年開始席捲全球，不論是 ChatGPT、影像生成還是企業伺服器部署，都引爆對高階記憶體與儲存晶片的需求。結果一連串連鎖效應湧現：從 DRAM、NAND 到硬碟原料，全線成本飆升，市場更預期 2026 年第一季仍未見頂。對一般用家而言，這場「AI 通脹」最直接的體驗，就是電腦組件價錢日日升——尤其是 SSD，價位變得難以捉摸。為幫助大家睇準下手機會，Yahoo Tech 會每週關注主流產品在 Amazon 上的售價追蹤更新，助你分析邊款仲抵買、邊款應該忍手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
MacBook Pro 2026 或「一年兩更」：一月尾 M5 Pro／M5 Max 先到，年末再出 OLED 觸控大改款？
彭博報導稱 Apple 2026 年可能「一年兩更」MacBook Pro：上半年先推出搭載 M5 Pro／M5 Max 嘅更新型號，之後年尾再帶來 OLED 觸控螢幕等重大改版。同一時間，MacBook Air、Mac Studio 及 Studio Display 亦可能喺上半年同步更新。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
財經｜百度APP文心助手入局春節AI戰 發放5億現金紅包
百度（09888）發佈文心助手關於春節現金紅包活動的通知。自1月26日至3月12日，用戶在百度APP使用文心助手，就有機會瓜分5億現金紅包，最高可獲得1萬元獎勵。 此外，百度APP還將作為首席AI合作夥伴合作《2026北京廣播電視台春節聯歡晚會》，同時上線近百種春節主題AI玩法。具體涵蓋邊看視頻邊領錢、集卡贏萬元現金、AI春聯創作、AI寫真、AI相機、AI測運勢、AI誇誇等，覆蓋用戶春節期間的各類場景需求。值得一提的是，百度APP 將以「奇幻人生」為主題，上線近200款AIGC創作玩法，用戶一鍵即可製作專屬馬年奇幻大片。 據此前媒體報道，文心助手是百度APP推出的AI智能助手，依託文心大模型和「百度獵戶座」AI引擎，實現了搜索與AI的深度重構，是集深度思考、多模態交互與全場景服務於一體的全能搭子。截至目前，文心助手月活用戶數已突破2億，與豆包、千問形成國內三大億級AI入口。Fortune Insight ・ 1 天前
一個月費用盡10大專業創意app功能 | Apple Creator Studio訂閱計劃登場
從事各類型創作的Apple用家，應對Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro、Motion、Compressor、MainStage等專業app不會感到陌生了，但以往要逐個購買卻花費甚鉅。Apple最近宣佈推出Apple Creator Studio訂閱計劃，一個月費便可使用上述app，以及Keynote、Pages、Numbers和Freeform的進階功能，全面覆蓋影片、音樂、圖像、文字、簡報等不同創作領域。men's uno HK ・ 1 天前
亞信科技(01675)與ABB機器人聯合發起具身智能實驗室
亞信科技(01675)宣佈，於2026年1月25日舉行亞信科技與ABB機器人聯合發起的「具身智能實驗室」成立儀式，標誌著亞信科技與ABB機器人在Physical AI（物理AI）領域的戰略合作邁入實質性落地階段。阿里雲、英偉達/NVIDIA(NVDA.US)出席儀式，將為實驗室建設提供深度技術支撐。實驗室將整合亞信科技在AI應用、5G-A通信技術和網絡安全等方面的領先優勢，ABB機器人在機器人控制方面的領先優勢，基於阿里雲的視覺—語言—動作(VLA)大模型和英偉達的仿真平台，聚焦工業仿真、Physical AI等前沿方向，着力突破智能體在複雜真實場景中的感知、決策與執行能力瓶頸，構建「技術研發—成果轉化 —產業落地」的全鏈條創新體系，多方協作全面加速Physical AI在製造業的落地應用。 (CW)infocast ・ 1 天前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 7 小時前
方媛拎20萬名牌袋狂掃金飾 買走三大袋目測值過百萬 網民：以為去街市買菜
天王郭富城生下三名可愛女兒的「天王嫂」方媛（Moka），早前在社交平台小紅書發布「買金日記」影片，只見她手挽炒價約20萬元的黑色Hermès Mini Kelly手袋，在金飾店狂掃貨Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
壞帳風險｜委內瑞拉擬「走數」 拒承認前任政府任何債務 中國或面臨500億美元壞帳
隨著委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)倒台後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodr...BossMind ・ 8 小時前
高市早苗再提「台灣有事」 中國外交部回應！
中日關係持續緊繃，日本首相高市早苗再度提及「台灣有事」，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，美日戰略同盟就瓦解了。鉅亨網 ・ 5 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 1 天前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚
影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姜濤做P牌仔3個月即炒車 傾續約要求北上賺人仔
男團MIRROR人氣王姜濤曾被隊友Stanley爆料考足兩年車牌，直到去年2月佢終於成功一take過考獲車牌，成為「P牌仔」嘅姜濤瞬即入手一架價值約60萬元黑色電動車，做埋車主。據知姜濤成為新牌仔後，短短3個月就發生交通意外，導致新車損毁撞花，需要送入廠維修，故近日轉以平價版日本車代步。此外，姜濤同經理人公司MakerVille只餘下不足3年合約，有指佢已開始傾續約事宜，姜濤首要條件，便是在工作上擁有自主話事權及北上賺人仔。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前