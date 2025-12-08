精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Amazon優惠｜7 折入手 Samsung Galaxy Book5 360 ，高效變形筆電不用八千？
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
錯過了 Cyber Monday！我們還有更多年末聖誕優惠！目前 Amazon 上，原價過萬的 Samsung Galaxy Book5 360，此刻直接打 7 折，即以震撼價約 HK$7,784.5 的價格登場，更免運費送到香港。筆電的 360 度自由翻轉螢幕設計，在會議室裡它是專業文書利器，咖啡店中翻轉即成影音娛樂平板，睡前輕觸螢幕又能快速記下靈感。如果你正在尋找一台能一機多用的高性價比筆電，現在正是入手時機。
Samsung Galaxy Book5 360
Samsung Galaxy Book5 360 其創新的 360 度鉸鏈設計，讓用家能根據當下情境，自由在筆電、平板、帳篷或站立模式間無縫切換。筆電搭載全新 Intel Core Ultra 處理器 (Series 2)，整合了升級顯示核心與專用高階神經處理單元 (NPU)，提供高達每秒 47 兆次運算的 AI 處理能力，可流暢駕馭多工作業、複雜數據分析，帶來前所未有的效率提升。
Book5 360 配備色彩鮮豔、對比深邃的 AMOLED 觸控螢幕，不僅提供生動逼真的視覺效果與流暢動態，更能有效減少有害藍光，即使在長時間使用下，也能確保舒適的觀看體驗。螢幕支援多點觸控手勢與隨附的 S Pen，提供如紙筆般自然的書寫與繪圖感受。無論是快速筆記、精密素描、精準編輯，或直覺瀏覽，手指與 S Pen 皆能隨心切換。同時支援 Wi-Fi 7 技術，提供較前代快達 4.8 倍的連線速度與更低的延遲，確保大檔案傳輸、雲端協作與線上串流順暢穩定。續航力方面，Book5 360 提供長達 31 小時的影片播放時間，並支援快速充電，約 30 分鐘即可充至39%，滿足日常工作及娛樂需要。
15.6” Samsung Galaxy Book5 360 （16GB＋512GB）
Amazon 特價 US$999.99（約 HK$7,780，免運費）｜原價 US
$1,449.99
Samsung 官網 HK$9,079
