Amazon優惠｜87 折入手 Philips Sonicare 9900 電動牙刷，SenseIQ 智能護齒，深度潔淨刷牙體驗！

87 折入手 Philips Sonicare 9900 電動牙刷，SenseIQ 智能護齒，深度潔淨刷牙體驗！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

刷牙也可以很智能，由 AI 幫你判斷是否刷得乾淨！Philips Sonicare 9900 Prestige 搭載革命性 SenseIQ 智能護齒科技，能即時感應口腔每個角落，由 AI 帶領你將日常習慣升級為深度、舒適的個性化潔淨體驗。目前，Amazon 上更提供了超值的入手機會，Sonicare DiamondClean 9900 Prestige 直降至 87 折，只需 US$329（約 HK$2,566) 就能免運費入手，是時候徹底革新刷牙體驗！

Philips Sonicare 9900 Prestige

Philips Sonicare 9900 Prestige 配備 A3 Premium All-in-One 刷頭，其多角度刷毛能有效清除多達 20 倍的牙菌膜，甚至能深入難以觸及的部位。三角刷尖在僅 2 天內能去除超過 100% 的污垢，而較長刷毛則深入牙齦，助你在 2 星期內實現 15 倍更健康的牙齦，加上利用先進的聲波技術，實現每分鐘高達 31,000 次的刷毛擺動，並透過液體清潔動力進一步提升清潔效果，清除牙菌膜。搭配 BrushSync 功能，牙刷會在使用 3 個月後提醒更換刷頭，確保最佳清潔效果。

牙刷提供 5 種刷牙模式（清潔、白色、牙齦健康、深層清潔和敏感），並根據需要調整 3 種強度等級。搭載 SenseIQ 智能調控技術，能高頻率感應刷牙力度、動作和覆蓋範圍，在施加過大壓力時，牙刷會自動調整強度，以保護牙齒和牙齦。配合 Philips Sonicare 應用程式，更可以提供個人化的刷牙指導。應用程式採用人工智能技術，能即時提供有關刷牙力度、動作、覆蓋範圍、時間和頻率的指導，更可獲取度身訂造的建議和可執行步驟，提升刷牙質素。

內附：

Philips onicare 9900 Prestige 電動充電牙刷

1 個 A3 Premium 一體式刷頭

充電座

充電旅行盒

Amazon 特價 US$329.99 (約 HK$2,566，免運費）| 原價 US $379.96

Philips Sonicare ExpertClean 7500

Philips Sonicare ExpertClean 7500 電動牙刷專為提升口腔護理效果而設計，特別適合敏感牙齒，提供更柔和的清潔體驗。與手動牙刷相比，可去除多達 10 倍的牙菌斑，其壓力感測器能實時提醒何時刷牙過於用力，避免對牙齒和牙齦造成傷害。這款牙刷還具備進度報告功能，提供改善和維持健康刷牙習慣所需的指導，BrushSync 技術則會提示用家何時需要更換刷頭。

Philips Sonicare ExpertClean 採用先進的聲波技術，並提供四種個性化設定模式：清潔、美白、護齦和深層清潔，而且有三種強度可供選擇。充電一次，就可擁有長達 14 天的續航能力。

內附：

Philips Sonicare ExpertClean 電動充電牙刷

2 個刷頭

收納盒

Amazon 售價 US$199.99（約 HK$1,555， 免運費）

