Amazon優惠｜AI 帶動硬碟狂漲下手時機難定？主流 SSD 售價全追蹤每週更新（Samsung、Sandisk、WD、Crucial、Lexar）
AI 伺服器需求爆炸，硬碟價格居高不下，想要見縫插針抓緊入手機會收藏這篇就對了！
生成式 AI 熱潮自 2024 年開始席捲全球，不論是 ChatGPT、影像生成還是企業伺服器部署，都引爆對高階記憶體與儲存晶片的需求。結果一連串連鎖效應湧現：從 DRAM、NAND 到硬碟原料，全線成本飆升，市場更預期 2026 年第一季仍未見頂。對一般用家而言，這場「AI 通脹」最直接的體驗，就是電腦組件價錢日日升——尤其是 SSD，價位變得難以捉摸。為幫助大家睇準下手機會，Yahoo Tech 會每週關注主流產品在 Amazon 上的售價追蹤更新，助你分析邊款仲抵買、邊款應該忍手。
文內價格更新於 2026 年 1 月 22 日。
Samsung
Samsung 990 PRO
Samsung 990 PRO 能提供 7,480MB/s 和 6,900MB/s 的讀寫速度，接近 PCIe 4.0 介面的理論最高值 8,000MB/s。它非常適合用來為 PS5 增加儲存空間，稍有點遺憾的就是它最高只有 4TB，沒有 8TB 無法一步到位。
Samsung 990 PRO（1TB）
Amazon 售價 US$200（約 HK$1,560，免運費直送香港）
Samsung 9100 PRO
Samsung 9100 PRO 為 990 PRO 的後繼產品，它採用了 PCIe 5.0 介面，功耗比前代降低了 49%。其順序讀、寫速度分別高達 14,800MB/s 和 13,400MB/s，隨機讀、寫可達 2,200K IOPS 和 2,600K IOPS。
Samsung 9100 PRO（2TB）
Amazon 售價 US$315（約 HK$2,460，免運費直送香港）
990 EVO Plus
Samsung 990 EVO Plus 採用 PCIe Gen4 x 4 介面，外型規格是 M.2 2280。其連續讀取、寫入速度分別可達到 7,250MB/s 和 6,300MB/s，隨機讀、寫則為 1,000K IOPS 和 1,350K IOPS。硬碟的耐寫度達到 1200TBW，廠方也提供了配套軟體方便用家保護、管理資料。
990 EVO Plus（2TB）
Amazon 售價 US$240（約 HK$1,870，免運費直送香港）
Samsung T9
Samsung T9 SSD 採用 3.2 Gen 2x2 介面，連續讀、寫速度分別可達 2,000MB/s 和 1,950MB/s，並相容於 Windows、macOS 和 Android 系統。面對大容量檔案，也不用擔心傳輸上要耗費大量時間。它同時配備了 Samsung 自家 Dynamic Thermal Guard 散熱保護技術，確保高速傳輸時不會因為過熱造成降速。SSD 本身還具備 3 米防跌落機能，並提供了 AES 256-bit 硬體加密保障。
Samsung T9（1TB）
Amazon 售價 US$190（約 HK$1,480，免運費直送香港）
Samsung T7
T7 便攜式 SSD 具備可靠、高速的運轉效能，使用 PCIe NVMe 技術，可提供高達 1,050 MB/s 連續讀取速度及 1,000 MB/s 連續寫入速度，幾乎是 T5 的 2 倍。它還擁有小巧設計，尺寸僅 85 x 57mm，重量 58g，提供信用卡般大小的絕佳便攜性。T7 便攜式 SSD 採用堅固的鋁製一體式結構，抗衝擊和防摔高達 6 英尺，讓數據得到更安全的保護。
Samsung T7（1TB）
Amazon 售價 US$170（約 HK$1,330，免運費直送香港）
Samsung T7 Shield
Samsung T7 Shield 採用了 USB 3.2 Gen 2 和 PCIe NVMe 介面，連續讀寫速度可達到最高 1,050/1,000 MB/s。其外殼為橡膠材質，帶有動態熱防護裝置並能承受 3 米跌落，且具備 IP65 防塵防水機能。硬碟本身僅重 98g，Samsung 亦準備了配套軟體用於密碼設定和健康度檢查。
Samsung T7 Shield（2TB）
Amazon 售價 US$235（約 HK$1,830，免運費直送香港）
WD（SanDisk）
WD_Black SN8100
WD_BLACK SN8100 搭載 PCIe Gen 5.0x4 NVMe M.2 技術，大幅提升遊戲載入、內容創作及 AI 應用模型處理速度。其連續讀取和連續寫入速度都高達 14,900MB/s，隨機效能更超過 2.4M IOPS（2TB 和 4TB 型號）。除此之外，這款硬碟的耐寫度也來到最高 4,800 TBW，可輕鬆應對遊玩或工作場景。
WD_Black SN8100（1TB）
Amazon 售價 US$306.47（約 HK$2,390，免運費直送香港）
WD_Black SN7100
WD_Black SN7100 採用 PCIe Gen4 介面，是 WD 專為掌機、筆電升級而打造的產品。它的讀、寫速度分別能達到最高 7,250MB/s 和 6,800MB/s，效能較之前提升了 35%。SSD 本身拆裝容易，非常適合 DIY 能力強的玩家。
WD_Black SN7100（2TB）
Amazon 售價 US$390.2（約 HK$3,040，免運費直送香港）
WD Black SN850X
SN850X 採用了 PCIe Gen4x4 介面，連續寫入速度最高可達 6,600MB/s，8TB 型號的讀取速度可來到 7,200MB/s。另外它也支援微軟的 DirectStorage 技術，能繞過 CPU 和記憶體直接向顯卡記憶體傳輸數據，從而縮短加載時間。對 PS5、PC 玩家來說，是非常合適的儲存升級選項。
WD_Black SN850X（1TB）
Amazon 特價 US$232（約 HK$1,810，免運費直送香港）｜原價 US
$311
WD_Blue SN5000
WD_Blue SN5000 採用 PCIe Gen4 x 4 介面，外型規格 M.2 2280。其連續讀取和寫入速度分別可達到 5,500MB/s 和 5,000MB/s，隨機讀、寫為 690K IOPS 和 900K IOPS。根據 WD 的測試，它的耐寫度高達 1,200TBW。另外官方也提供了多款軟體，方便用家了解硬碟健康狀態和管理資料。
WD_Blue SN5000（4TB）
Amazon 售價 US$670（約 HK$5,220，免運費直送香港）
Crucial
Crucial X10 Pro
Crucial X10 Pro 的讀、寫速度分別高達 2,100MB/s 和 2,000MB/s，它支援 USB-C 3.2，配合 iPhone 拍 4K Pro Res 影片毫無壓力。同時其外殼還具備 IP55 防塵防水機能，而且有大約 2 米的防跌落能力。硬碟本身僅重 42g，在手機之外，也適用電腦、相機、遊戲主機等硬體。
Crucial X10 Pro（1TB）
Amazon 售價 US$149.1（約 HK$1,160，免運費直送香港）
Crucial X10
Crucial X10 外接 SSD 擁有高達 2,100MB/s 的循序讀取速度，能快速存取資料，顯著提升工作效率。它提供高達 6TB 的儲存空間，輕鬆容納 4K 照片、遊戲、 4K 影片及文件，完美滿足各類需求。與前代 Crucial X9 相比，X10 的速度提高了近兩倍。此外，X10 擁有 IP65 防塵防水等級，並能承受高達 9.8 英尺（3 米）的摔落高度，確保在各種環境下的耐用性和安全性。配備隨附的 USB-C 傳輸線，Crucial X10 兼容 Windows、Mac、Android、iPad、PC 及 Linux 等多種操作系統，讓您隨時隨地輕鬆使用。
Crucial X10（1TB）
Amazon 特價 US$115（約 HK$900，免運費直送香港）｜原價 US
$131
Crucial X9 Pro
Crucial X9 Pro 採用 USB-C 3.2 介面，讀取和寫入速度都可達到最高 1,050MB/s。硬碟本身具備 IP55 防塵防水機能，而且可承受最高 2 米摔落。它支援 PC、Mac、Linux、Android、PS5/PS4 和 Xbox，搭配 iPhone 15/16 也可直接外錄 4K/8K 影片。
Crucial X9 Pro（1TB）
Amazon 售價 US$124.41（約 HK$970，免運費直送香港）
Crucial X9
Crucial X9 的重量為 32g，擁有 IP55 防塵防水和 2 米防跌機能。其讀、寫速度最高可達到 1,050MB/s，採用 USB-C 介面，適用 Windows、Mac、iOS、Android 及 PS、Xbox 主機等各類裝置。除此之外，購買這款硬碟的用家還可以免費試用 3 個月的 Mylio Photos+ 和 Acronis True Image 軟體。
Crucial X9（1TB）
Amazon 特價 US$102（約 HK$800，免運費直送香港）｜原價 US
$107
Crucial P310
Crucial P310 是一款 Gen4 NVMe 2230 M.2 固態硬碟，其循序讀取、寫入速度分別可達到 7,100MB/s 和 6,000MB/s，隨機讀取速度最高 1.2M IOPS。這款產品採用了輕薄小巧設計，僅需「短短 5 分鐘」就能被安裝到筆電或是 Steam Deck、華碩 ROG Ally、MSI Claw 等掌機上。
Crucial P310（1TB）
Amazon 售價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）
SanDisk
SanDisk Extreme PRO
SanDisk Extreme PRO 採用了利於散熱的鋁製外殼，具備 IP65 防塵防水機能，而且有 3 公尺防摔保護並自帶固定掛扣。它基於 USB 3.2 Gen 2x2 介面，讀取、寫入速度均可達到 2,000MB/s。硬碟的重量為 77.5g，攜帶也不會造成負擔。
SanDisk Extreme PRO（1TB）
Amazon 特價 US$180（約 HK$1,400，免運費直送香港）｜原價 US
$247
SanDisk Creator Pro Portable SSD
SanDisk Creator Pro Portable SSD 採用 NVMe 技術，搭載 USB 3.2 Gen 2 x2 介面，讀取和寫入速度皆可達到 2,000MB/s。硬碟本身具備 IP65 防塵防水機能，而且還有 3 米防摔保護。其重量為 77.5g，本身有 USB-C 埠，同時也提供了 USB-A 轉接器。作為一款為創作者而設的產品，它另外也附贈了 1 個月的 Adobe Creative Cloud。
SanDisk Creator Pro Portable SSD（1TB）
Amazon 售價 US$190（約 HK$1,480，免運費直送香港）
SanDisk Extreme Portable SSD
SanDisk 便攜式 SSD 採用 NVMe 固態硬碟技術，讀取速度高達 1,050MB/s，寫入速度最高達 1,000MB/s，能快速傳輸大型檔案，提升工作效率。具備 高達 3 公尺的防摔保護 及 IP65 防水防塵等級， 能在各種嚴苛環境中保持穩定運作。隨附的登山扣環設計，能輕鬆將 SSD 固定在背包或皮帶上，攜帶更方便。支援 256 位元 AES 硬體加密，能透過密碼保護重要檔案。此外，可搭配 SanDisk Memory Zone 應用程式輕鬆管理檔案並自動釋放儲存空間。
SanDisk Extreme Portable SSD（1TB）
Amazon 特價 US$120（約 HK$960，免運費直送香港）｜原價 US
$169
Lexar
Lexar ARMOR 700
擁有高達 2,000MB/s 讀寫速度，能抵禦 3 米以上的掉落衝擊，更可連接上 iPhone 直接拍攝 ProRes 影片。硬碟本體裝有利於散熱的鋁製外殼，包裝內還隨附額外的橡膠保護套。產品的防塵防水機能達到 IP66，足以應對各種使用場景。
Lexar ARMOR 700（2TB）
Amazon 售價 US$211（約 HK$1,640，免運費直送香港）
Lexar SL500
Lexar SL500 採用金屬外殼，最薄處僅為 4.8mm，重量只有 43g。它採用 USB 3.2 Gen2x2 介面，讀取和寫入速度分別可達到 2,000MB/s 和 1,800MB/s。這款硬碟可直連配有 USB-C 連結埠的手機，配合不低於 iPhone 15 Pro 的產品可輕鬆拍攝 4K 60p Pro Res 影片。此外它也兼容電腦、相機、遊戲主機等硬體，是隨身儲存的絕佳選擇。
Lexar SL500（2TB）
Amazon 售價 US$200（約 HK$1,640，免運費直送香港）
Lexar Professional Go Portable SSD
Lexar Professional Go 隨身 SSD 擁有 13g 超輕機身，且具備 IP65 防塵防水和最高 1 米防跌落機能。它自帶 USB-C 3.2 Gen 2 連接埠，讀、寫速度分別可達到 1,050MB/s 和 1,000MB/s，能輕鬆應對 4K 60p ProRes 等錄影規格。
Lexar Professional Go Portable SSD（1TB）
Amazon 售價 US$161.15（約 HK$1,260，免運費直送香港）
