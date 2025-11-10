鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
Amazon優惠｜AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
和降噪版一樣都有 H2 晶片、30 小時續航力和 USB-C。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$85 促銷中。換算之後大約只要 HK$660，比本地購買要便宜不少。如果你不追求降噪效果，只想要一款實惠的 iPhone 耳機搭檔，那千萬不要錯過這輪優惠！
Apple Airpods 4 非降噪版
Amazon 特價 US$85（約 HK$660，需要代運）｜原價
US$129
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
AirPods 4 非降噪版採用了熟悉的半開放式設計，外觀跟降噪型號基本沒有差別。雖然對比降噪版它少了主動降噪、適應性音訊和通透模式，但 H2 晶片、Siri 語音互動、30 小時綜合續航力、USB-C 這些賣點是一個不缺，而且也有空間音訊和防塵防汗。
Apple Airpods 4 非降噪版
Amazon 特價 US$85（約 HK$660，需要代運）｜原價
US$129
Apple 香港售價 HK$1,099
如果你有降噪需求的話，也可選擇 AirPods 4 的降噪版本。雖然這款耳機仍採用了半開放式結構，但依靠麥克風、發聲單元反向抵銷，它已經能實現不輸 AirPods Pro 2 的主動降噪效果（聽感上還存在不同）。裝置內建有 H2 晶片，令用家可透過點頭、搖頭等動作直接與 Siri 互動。除此之外它也支援觸控，續航力最多 30 小時，收納盒亦支援無線充電。
AirPods 4（降噪版）
Amazon 特價 US$150（約 HK$1,170，需要代運）｜原價
US$179
Apple 香港售價 HK$1,499
更多優惠：
👉 Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Razer Huntsman Mini 近對折，歷史低價 HK$540 免運購 60% 尺寸線性光學紅軸鍵盤
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Galaxy S27 Ultra 拍攝能力只對標 iPhone 18 Pro Max，iPhone 升我先升，唔會蝕畀你
文章來源：Qooah.com 有博主爆料，Samsung Galaxy S27 Ultra 的主鏡頭規格或將取決於同期發佈的 Apple iPhone 18 Pro Max 的硬件選擇。若 Apple 採用 1/1.14 吋 的大底 CMOS，Samsung 則計劃使用 2 億像素、0.7μm 像素尺寸的 1/1.12 吋新型傳感器；而如果 Apple 繼續沿用 1/1.3 吋 CMOS 並保留可變光圈設計，Samsung 也將會維持現有方案，繼續搭載 2 億像素、0.6μm 尺寸的 1/1.3 吋 CMOS 並配合可變光圈結構。 該博主進一步評論稱，Samsung 此舉似乎反映出一種「緊隨對手，不輕易在硬件上做超前投入」的策略，甚至略帶無奈地表示，Samsung 在硬件規格上顯得較為保守，「缺乏自主突破的意願」。 此外，綜合此前消息，Samsung Galaxy 預計還將在 S27 Ultra 中引入名為「Polar ID」的新型面部識別技術，以嘗試擺脫當前 3D 面部掃描對大型紅外硬件的依賴，轉而探索更輕薄、集成度更高的解決方案。該技術通過 ISOCELL Vizion 前鏡傳感器Qooah.com ・ 20 小時前
Apple 計劃擴展 iPhone 衛星功能？傳送圖片、輔助收訊以及有遮擋環境使用
iPhone 上的衛星功能顯然還有不小的改進空間，根據彭博 Mark Gurman 最新的電子報，Apple 似乎打算進一步對該技術加以利用。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
未來是屬於 ROBOT PHONE 的，榮耀 CEO：明年手機自己會動
文章來源：Qooah.com 之前 HONOR 終端股份有限公司的機器人手機 Robot Phone 已經向大眾初步亮相，HONOR 表示這款手機會定義為下一代終端新物種，Robot Phone 不僅是一部擁有AI的普通手機，而是一部移動端夥伴和專業攝影機。HONOR Robot Phone 的大模型 YOYO 將能夠擁有情感感知能力，成為用戶的個人管家和創意、靈感夥伴，將能夠對於用戶進行主動關懷，搭配相關算法進行內容推薦，並進行全場景生態裝置的調配。 HONOR 首次將 AI 的智腦、機器人的行動力以及專業影像能力進行深度結合，Robot Phone 配備了可隱藏的機械臂雲台，機械臂雲台支援一鍵展開，讓手機像機器人一樣動起來，還能夠支援全自動構圖、目標跟隨和超強防震。 HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王級續航力!!! 兼有高性價比 近期，HONOR 終端股份有限公司 CEO 李健在世界互聯網大會烏鎮峰會上稱，HONOR 將會在明天發佈機器人手機 Robot Phone（將AI手機、智能機器人與專業攝影結合為一體）。HONOR 表示已於2025年3月啓動了阿爾法戰略，公司Qooah.com ・ 21 小時前
Tesla 重要高層離職 影響公司發展方向
一位最近離職的高管在 Tesla 的多個重要里程碑中扮演了核心角色。這位高管的貢獻對 Tesla 的技術發展和 […]TechRitual ・ 2 小時前
SE想節省成本？公司再度裁員，2027年要讓AI負責七成品質測試工作
2025 年即將過完，近日日本遊戲商 Square Enix 開始著手進行調整，開始整併英國與美國分部的業務，以進行「組織重組」。Square Enix 表示，他們正在重新調整北美與歐洲的業務，以更能推動全球一體化的行銷策略，並且也提及裁員真的是一項很困難的決定，也很感謝那些曾為公司付出的成員們。由此看來，Square Enix 應該是打算降低自己的開發成本，而更能讓遊戲開發成本降低的另一個措施是，Square Enix 現在也計畫在 2027 年之前達成讓 AI 負責 70% 遊戲品質測試（QA）工作的目標。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
全運會｜李家超：香港首以承辦城市身份參與全運會 感無比光榮
十五運會開幕式晚上在廣州舉行，香港特區行政長官李家超致辭時表示，香港派出歷來最大的代表團參賽，期待與全國各地體育精英同場較量及互相學習，共同弘揚體育精神，共同提升競技實力，為國家體育強國建設貢獻力量。他又說，香港回歸以來首次以承辦城市身份參與全運會，感到無比光榮；邀請大家來到香港賽區觀賽，親身感受香港的動感和魅力。am730 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【榮華香港】港九區買二送一優惠（14/11-16/11）
榮華餅家將於11月14-16日展開一連三日港九區買二送一優惠，臘腸、臘味、豬腳薑醋、各式餅食及茶葉等都有買二送一優惠，仲未為今個秋冬預準臘味就要趁機會囤貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
不談算力、不預測未來！貝索斯揭示AI創業必做「三件事」
在全球科技界，所有目光幾乎都聚焦在 AI 算力軍備競賽、晶片爭奪，以及模型託管權之戰。然而，在近期的邁阿密論壇上，亞馬遜 (AMZN) 創辦人貝索斯卻給出了一個完全跳脫技術競爭窠臼的判斷，為所有 AI 時代的創業者和決策者，提供了全新的思維座標。他的核心觀點震撼而簡潔：AI 的機會，不靠預測，要靠試誤。鉅亨網 ・ 8 小時前
MacBook Pro 的觸控 OLED、新設計無緣 M6 基礎款？可能僅在 M6 Pro、M6 Max 型號上出現
備受期待的 MacBook Pro 大改版似乎只會在相對高階的型號上出現？彭博名記 Mark Gurman 在其最新一期的電子報中透露了這種可能性。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
是小米 17 系列的 4 倍多，iPhone 17 系列國內激活量突破 825 萬台!
根據最新機構統計數據，iPhone 17 系列在中國市場表現依舊強勢，自發布以來國內激活總量已突破 825 萬部，展現出蘋果在高端手機市場無可撼動的領導地位。其中，頂配機型 iPhone 17 Pro Max 更是創下驚人紀錄，單一機型銷量達 395.7 萬部，幾乎佔據整個系列半壁江山，充分顯示消費者對頂級旗艦的強烈需求。Mobile Magazine ・ 13 小時前
Amazon優惠｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
家裡的電視功能不足想要一款機頂盒輔助？大廠產品 Google TV Streamer 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$75 促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限09/11）
萬寧官網限定出位價Protector 3D成人立體口罩裸粉色 30片買一送一；符合ASTM Level 3、BFE/PFE/VFE>= 99%標準，三層保護設計、獨立包裝，簡易舒適耳圈帶設計。YAHOO著數 ・ 1 天前
Klook雙11旅行優惠！迪士尼/海洋公園/全線長隆酒店低至半價、澳門船飛$1、送澳洲機票
經過一輪雙11預熱優惠，Klook終於見真章，將於11月11日全日24小時發放本地及海外至抵優惠，大派即減$1,111優惠碼及一折優惠碼之餘，亦由凌晨12點至晚上11點釋出超過200個優惠，當中有本地2大人氣主題樂園低至半價、全球酒店高達$1,111折扣、內地玩樂低至買1送1，還有本地餐飲/海外SIM卡/交通出行/全球自助餐低至$11等，而消費最高的幸運兒可獲雙人澳洲來回機票，立即睇睇以下精選優惠吧！Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 7 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
再見愛人5｜李施嬅淚灑現場自爆曾扮幸福 控訴4次手術車崇健未曾陪伴
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 18 小時前