Amazon優惠｜AirPods 4 近期好價，HK$770 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
新入手 iPhone 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以近期好價 US$99 促銷中。換算之後大約只要 HK$770，仍比本地購買要便宜不少。如果你不追求降噪效果，只想要一款實惠的 iPhone 耳機搭檔，那千萬不要錯過這輪優惠！
Apple Airpods 4 非降噪版
Amazon 特價 US$99（約 HK$770，需要代運）｜原價
US$129
AirPods 4 非降噪版採用了熟悉的半開放式設計，外觀跟降噪型號基本沒有差別。雖然對比降噪版它少了主動降噪、適應性音訊和通透模式，但 H2 晶片、Siri 語音互動、30 小時綜合續航力、USB-C 這些賣點是一個不缺，而且也有空間音訊和防塵防汗。
Apple Airpods 4 非降噪版
Amazon 特價 US$99（約 HK$770，需要代運）｜原價
US$129
Apple 香港售價 HK$1,099
如果你還是比較看重降噪的話，AirPods 4 的降噪版也還在歷史低價。
AirPods 4（降噪版）
Amazon 特價 US$149（約 HK$1,170，需要代運）｜原價
US$179
Apple 香港售價 HK$1,499
更多優惠：
