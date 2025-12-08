Amazon優惠｜AirPods 4 降噪版再降，HK$770 享受不輸 Pro 的寧靜體驗

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

AirPods 4 降噪版再降，HK$770 享受不輸 Pro 的寧靜體驗

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Black Friday 雖結束但優惠仍有效！之前降價不算多的降噪版 AirPods 4 居然在黑五期間兩次刷新歷史低價。目前它在 Amazon 上的價格已經降至 US$99，約合 HK$770 等於幾乎只花香港行貨價一半的錢就能入手！之前還在猶豫的人，這下真的沒有再拒絕的理由了吧？

雖然降噪版 AirPods 4 仍採用了半開放式結構，但依靠咪高峰、發聲單元反向抵銷，它已經能實現不輸 AirPods Pro 2 的主動降噪效果（聽感上還存在不同）。裝置內建有 H2 晶片，令用家可透過點頭、搖頭等動作直接與 Siri 互動。除此之外它也支援觸控，續航力最多 30 小時，收納盒亦支援無線充電。

