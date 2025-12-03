宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Amazon優惠｜AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
適合最多人的 Apple 耳機。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Black Friday 雖結束但優惠仍有效！之前降價不算多的降噪版 AirPods 4 居然在黑五期間兩次刷新歷史低價。目前它在 Amazon 上的價格已經降至 US$100，約合 HK$780 等於幾乎只花香港行貨價一半的錢就能入手！之前還在猶豫的人，這下真的沒有再拒絕的理由了吧？
AirPods 4 降噪版
Amazon 特價 US$100（約 HK$780，需要代運）｜原價
US$179
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
雖然降噪版 AirPods 4 仍採用了半開放式結構，但依靠咪高峰、發聲單元反向抵銷，它已經能實現不輸 AirPods Pro 2 的主動降噪效果（聽感上還存在不同）。裝置內建有 H2 晶片，令用家可透過點頭、搖頭等動作直接與 Siri 互動。除此之外它也支援觸控，續航力最多 30 小時，收納盒亦支援無線充電。
AirPods 4 降噪版
Amazon 特價 US$100（約 HK$780，需要代運）｜原價
US$179
Apple 香港官網售價 HK$1,499
如果你的降噪需求不高的話，也可以考慮歷史新低的標準版 AirPods 4。
Apple Airpods 4 非降噪版
Amazon 特價 US$80（約 HK$620，需要代運）｜原價
US$129
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 DJI Mic Mini 新低不到半價，HK$610 免運入兩發一收充電盒套組
👉 AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
👉 Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
👉 WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
👉 AirPods 4 歷史新低，HK$620 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
BNCF 平板 BPad Mini 香港上市，輕入門平板只需 HK$999
文章來源：Qooah.com BNCF 香港推出首款平板電腦產品 BPad Mini。這款8.4吋的輕薄平板由香港獨家代理商 PENG BO HK LTD 引進，並以建議零售價只需 HK$999 ，定位為入門級裝置。 BNCF BPad Mini 搭載了基於 6nm 製程的高通 Snapdragon 685 處理器，最高主頻可達 2.8GHz，配合 8GB RAM 與 256GB ROM，並預裝 Android 14 系統，能夠應對多任務處理與影音娛樂需求。裝置配備 8.4吋 IPS 全高清 In-cell 全貼合屏幕，解像度為 1920×1200，顯示效果通透、色彩鮮明，觸控響應也更為靈敏。 機身厚度僅為 7.6mm，重量約 310g，兼顧便攜性與握持手感。此外，BPad Mini 內置 6050mAh 電池，配合低功耗處理器架構，可支援長時間使用。它還具備雙頻 Wi-Fi 6、藍牙5.0 以及 3200萬像素後置鏡頭，方便日常聯網、掃描文檔或進行通話。 即日起，BNCF BPad Mini 在香港正式開售，定價 HK$999。鵬勃電子將為香港用戶提供12個月本地保修服務，保障消費者Qooah.com ・ 1 天前
【再睡5分鐘】消防處及醫療體系人員 免費享用一杯飲品（即日起至15/12）
由即日起至 12 月 15 日，凡香港消防處及醫療體系相關人員，憑有效證件至再睡5分鐘香港門市，即可免費享用任何一杯飲品！YAHOO著數 ・ 17 分鐘前
Amazon優惠｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Acton III 六折破底價，HK$1,400 免運復古潮味喇叭怎可錯過？
在要求音訊產品內外兼修的消費者中，很多人都會選擇 Marshall。如果你也是其中之一的話，怎可錯過 Black Friday Week 期間正在以六折促銷的 Acton III 藍牙喇叭。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
在找大品牌的真無線耳機但又不想花太大代價？那正好看看歷史低價的 Sony WF-C710N。它目前的價格只有 US$78，換算後約 HK$610 且是免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜M5 MacBook Pro 首降，HK$10,500 購 Apple 最新筆電平過香港兩千幾蚊
Apple 十月中剛剛發佈的 M5 MacBook Pro 現在首次出現了程度可觀的折扣，只要 US$1,349 即可入手，換算後大約 HK$10,500 平過香港兩千幾蚊。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
【蘋果樹屋圖書】繪本開倉低至一折 $1換購聖誕遊戲書（03/12 - 08/12）
於12月3至8日期間，過萬本圖書低至1折，油塘店買滿1-5本即可享65折、買滿6本即可享6折（特價書除外），於網店網上開倉亦可享全店65折！同場還有$10特價專區，購物即可以 $1加購《玩出我的聖誕節》遊戲書。YAHOO著數 ・ 1 天前
全球出貨突破2億台！華為穿戴設備登頂銷冠，以「無障礙科技」再拓市場版圖
當全球可穿戴裝置市場競爭日趨白熱化，華為以突破性的兩億台累積出貨量，交出亮眼成績單。這不僅是市佔第一的數字成就，更是品牌深耕「科技共融」理念的深刻體現——從為多元使用者開發的無障礙運動健康功能，到連結全球150多間研究機構的前沿實驗室，華為正將創新觸角延伸至更具包容性的人文關懷領域。在「此刻由你」的品牌主張下，華為以產品為橋樑，持續與全球消費者建立溫暖而真誠的連結，證明科技進步的真正價值!Mobile Magazine ・ 1 天前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 19 小時前
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技
「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 6 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 17 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 21 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 1 天前