Amazon優惠｜AirPods 4 降噪版歷史低價，HK$920 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
適合最多人的 Apple 耳機。
在剛剛過去的秋季 Prime Day 期間，降噪版 AirPods 4 並沒像標準版本那樣大促。但沒過多久，這款產品就降到了歷史低價。現在它在 Amazon 上的價格已經回到了 US$119，約合 HK$920，平過本地 500 蚊。如果你有需要的話，現在是絕佳的購買時機喔。
雖然降噪版 AirPods 4 仍採用了半開放式結構，但依靠咪高峰、發聲單元反向抵銷，它已經能實現不輸 AirPods Pro 2 的主動降噪效果（聽感上還存在不同）。裝置內建有 H2 晶片，令用家可透過點頭、搖頭等動作直接與 Siri 互動。除此之外它也支援觸控，續航力最多 30 小時，收納盒亦支援無線充電。
