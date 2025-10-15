Amazon優惠｜AirPods 4 降噪版歷史低價，HK$920 享受不輸 Pro 的寧靜體驗

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

AirPods 4 降噪版歷史低價，HK$920 享受不輸 Pro 的寧靜體驗

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

在剛剛過去的秋季 Prime Day 期間，降噪版 AirPods 4 並沒像標準版本那樣大促。但沒過多久，這款產品就降到了歷史低價。現在它在 Amazon 上的價格已經回到了 US$119，約合 HK$920，平過本地 500 蚊。如果你有需要的話，現在是絕佳的購買時機喔。

AirPods 4 主動降噪型號

Amazon 特價 US$119（約 HK$920，需要代運）｜原價 US$179

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

雖然降噪版 AirPods 4 仍採用了半開放式結構，但依靠咪高峰、發聲單元反向抵銷，它已經能實現不輸 AirPods Pro 2 的主動降噪效果（聽感上還存在不同）。裝置內建有 H2 晶片，令用家可透過點頭、搖頭等動作直接與 Siri 互動。除此之外它也支援觸控，續航力最多 30 小時，收納盒亦支援無線充電。

更多優惠：

