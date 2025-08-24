Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

👉 Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學

對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。如果正好有東西要集運的話，加上一件非常合適呢。

AirPods Pro 2（USB-C）

Amazon 特價 US$169（約 HK$1,210，需要代運）｜原價 US$249

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10

AirPods Pro 2 採用 H2 晶片且支援 5GHz 傳輸，擁有每秒處理 48,000 次的降噪運算力。它支援個人化空間音效，可以使用有 TrueDepth 原深相機的 iPhone 掃描頭部和耳朵的大小、形狀來設置專屬的空間音效檔案，提升聆聽體驗。其在開啟主動降噪後，滿電狀態可使用 6 小時，加上充電盒可達到 30 小時總和續航力。耳機跟充電盒同樣具備 IP54 防塵防水機能，可抵制汗水及灰塵侵襲。

隨著 iOS 18 正式上線，AirPods Pro 2 也解鎖了移動頭部回應 Siri 的選項，「超過 100 個國家」的用戶亦可體驗助聽器功能。

AirPods Pro 2（USB-C）

Amazon 特價 US$169（約 HK$1,210，需要代運）｜原價 US$249

Apple 香港售價 HK$1,849

如果你無所謂降噪的話，非降噪款 AirPods 4 也有近期好價，只想為 iPhone 配一款實惠耳機的用家可以考慮一下。

Apple Airpods 4 非降噪版

Amazon 特價 US$99（約 HK$770，需要代運）｜原價 US$129

Apple 香港售價 HK$1,099

