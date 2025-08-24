Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機

移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。如果正好有東西要集運的話，加上一件非常合適呢。
AirPods Pro 2（USB-C）
Amazon 特價 US$169（約 HK$1,210，需要代運）｜原價 US$249
US$249
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10
AirPods Pro 2 採用 H2 晶片且支援 5GHz 傳輸，擁有每秒處理 48,000 次的降噪運算力。它支援個人化空間音效，可以使用有 TrueDepth 原深相機的 iPhone 掃描頭部和耳朵的大小、形狀來設置專屬的空間音效檔案，提升聆聽體驗。其在開啟主動降噪後，滿電狀態可使用 6 小時，加上充電盒可達到 30 小時總和續航力。耳機跟充電盒同樣具備 IP54 防塵防水機能，可抵制汗水及灰塵侵襲。
隨著 iOS 18 正式上線，AirPods Pro 2 也解鎖了移動頭部回應 Siri 的選項，「超過 100 個國家」的用戶亦可體驗助聽器功能。
AirPods Pro 2（USB-C）
Amazon 特價 US$169（約 HK$1,210，需要代運）｜原價 US$249
US$249
Apple 香港售價 HK$1,849
如果你無所謂降噪的話，非降噪款 AirPods 4 也有近期好價，只想為 iPhone 配一款實惠耳機的用家可以考慮一下。
Apple Airpods 4 非降噪版
Amazon 特價 US$99（約 HK$770，需要代運）｜原價
US$129
Apple 香港售價 HK$1,099
