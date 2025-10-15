Amazon優惠｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

廣告 廣告

👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025

各位 iPhone 用家如果在考慮為自己的財物加上一道追蹤保障的話，現在是入手 AirTag 的絕佳時機。這款追蹤器的四隻裝目前正在 Amazon 上以 US$65（約 HK$500）的歷史低價促銷，優惠幅度是 66 折。如果在數量上你不需要那麼多的話，單隻裝的價格目前是 US$25（約 HK$190）也可以考慮。

AirTag 四隻裝

Amazon 特價 US$65（約 HK$500，需要集運）｜原價 US$99

立即購買

AirTag 單隻裝

Amazon 特價 US$25（約 HK$190，需要集運）｜原價 US$29

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

AirTag

雖然在 Google 的推動下，Android 陣營的廠商也都紛紛開始推出物品追蹤器，但目前市面上該領域最好用的產品，估計還是有 Find My 網路加持的 AirTag。尤其在 iOS 17.5 引入全新的反追蹤器功能後，用家的個人安全保障也進一步得到提升。

👉 Apple AirTag 行李位置分享教學，國泰、中華航空，聯航、Delta、紐西蘭航空等已經支援

AirTag 四隻裝

Amazon 特價 US$65（約 HK$500，需要集運）｜原價 US$99

立即購買

Apple 香港售價 HK$799

立即購買

AirTag 單隻裝

Amazon 特價 US$25（約 HK$190，需要集運）｜原價 US$29

立即購買

Apple 香港售價 HK$239

立即購買

更多優惠：

👉 M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板

👉 Samsung 990 EVO 2TB SSD 破底價，低至 HK$470 免運費直送香港

👉 WD_Black SN7100 SSD 歷史低價，HK$470 擴充掌機、筆電容量玩家必購

👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$740 免運費入手

👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk