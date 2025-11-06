專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
Amazon優惠｜Apple Watch S10 勁減 7 折！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 最佳拍檔
舊款清貨實惠之選。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
隨著 Apple Watch Series 11 發佈，舊款 Series 10 也正式進入清貨節奏。在 Black Friday 前夕，Apple Watch Series 10 降到了歷史低價。最少 US$280 便可入手，換算過來大約是 HK$2,170。如果你不追求最新而是實惠至上的話，那不要錯過好機會囉。
Apple Watch Series 10（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$280（約 HK$2,170，需要代運）｜原價
US$399
Apple Watch Series 10（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$310（約 HK$2,410，需要代運）｜原價
US$429
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Apple Watch Series 10 搭載 S10 四核心晶片，迎合 AI 功能的登場將帶來更流暢體驗。它還提供了背景降噪功能，帶來更佳的手錶通話體驗。同時，Apple Watch Series 10 也加設了快速充電，根據官方介紹，裝置可在 30 分鐘內充到 80% 電量，大家不怕臨準備出門才醒起忘記充電了。
Apple Watch Series 10（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，需要代運）｜原價
US$399
Apple Watch Series 10（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$310（約 HK$2,410，需要代運）｜原價
US$429
更多優惠：
👉 Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
