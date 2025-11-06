Amazon優惠｜Apple Watch S10 勁減 7 折！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 最佳拍檔

對於「小米通話」停止營運，小米(01810.HK)公關部總經理王化表示，於2010年12月10日發布的米聊中就嵌入「小米通話」的功能。當時市面上的「網絡通話」APP有限，「小米通話」的初衷也是解決米粉之間移動網絡溝通的需求，那個時期不同的互聯網公司都非常看好即時通訊應用的市場前景。 隨著移動互聯網的普及和發展，他指小米的業務發展也愈來愈聚焦，所以2021年2月19日米聊和大家告別。但是「小米通話」這個功能還有不少米粉依賴，所以這個單一的功能獨立的保留下來成為小米通話的APP，繼續為有需要的米粉們服務。 他續稱，如今大家可以通過很多常見的APP實現隨時隨地網絡通話，甚至於小愛音響APP也已經具備設備間的網絡通話功能，所以「小米通話」陪伴大家的歷史使命已經完成，近期將停止營運。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 12 小時前