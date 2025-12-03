Amazon優惠｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Black Friday 雖結束但優惠仍有效！兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度在 Amazon 上出現了幅度可觀的折扣，現在低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。升級了 iPhone 17 的用家如果還缺一款手錶的話，正是下手的絕佳時機喔。

Apple Watch Series 11（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）

Amazon 特價 US$329（約 HK$2,560，需要代運）｜原價 US$399

立即購買

Apple Watch Series 11（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）

Amazon 特價 US$360（約 HK$2,880，需要代運）｜原價 US$429

立即購買

廣告 廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 的鋁合金款採用了 IonX 強化玻璃，耐刮能力達到前代 2 倍，與此同時鈦合金款繼續使用藍寶石錶面。新品的一大賣點是基於手錶底部光學心率感應器實現的高血壓偵測功能，配合新演算法，它能在用家配戴滿一個月的情況下，辨識出與高血壓相關的生理模式並判斷徵兆。當然，裝置也能在睡覺期間監測心率、手腕溫度、血氧和呼吸頻率等資料，再以分數量化顯示用戶的睡眠質素。至於續航力，最多可達 24 小時，另外這代產品也提供了 5G 連線型號供進階用家選購。

Apple Watch Series 11（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）

Amazon 特價 US$329（約 HK$2,560，需要代運）｜原價 US$399

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$3,199

立即購買

Apple Watch Series 11（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）

Amazon 特價 US$360（約 HK$2,880，需要代運）｜原價 US$429

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$3,399

立即購買

更多優惠：

👉 AirPods 4 歷史新低，HK$540 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶

👉 M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板

👉 Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶

👉 WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤

👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手

👉 WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk