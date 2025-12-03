宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Amazon優惠｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔
高血壓偵測搭配長效電池。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Black Friday 雖結束但優惠仍有效！兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度在 Amazon 上出現了幅度可觀的折扣，現在低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。升級了 iPhone 17 的用家如果還缺一款手錶的話，正是下手的絕佳時機喔。
Apple Watch Series 11（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$329（約 HK$2,560，需要代運）｜原價
US$399
Apple Watch Series 11（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$360（約 HK$2,880，需要代運）｜原價
US$429
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Apple Watch Series 11 的鋁合金款採用了 IonX 強化玻璃，耐刮能力達到前代 2 倍，與此同時鈦合金款繼續使用藍寶石錶面。新品的一大賣點是基於手錶底部光學心率感應器實現的高血壓偵測功能，配合新演算法，它能在用家配戴滿一個月的情況下，辨識出與高血壓相關的生理模式並判斷徵兆。當然，裝置也能在睡覺期間監測心率、手腕溫度、血氧和呼吸頻率等資料，再以分數量化顯示用戶的睡眠質素。至於續航力，最多可達 24 小時，另外這代產品也提供了 5G 連線型號供進階用家選購。
Apple Watch Series 11（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$329（約 HK$2,560，需要代運）｜原價
US$399
Apple 香港官網售價 HK$3,199
Apple Watch Series 11（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$360（約 HK$2,880，需要代運）｜原價
US$429
Apple 香港官網售價 HK$3,399
