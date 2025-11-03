低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Amazon優惠｜Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
入門款也有 AoD 顯示、手腕溫度偵測和睡眠功能。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200（約 HK$1,550）即可買到。優惠幅度達到 8 折，感覺不用等月尾，可以早買早享受了！
Apple Watch SE 3（40mm、GPS）
Amazon 特價 US$200（約 HK$1,550，需要代運）｜原價
US$249
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Apple Watch SE 3 和 Series 11 一樣搭載了 S10 處理器，而且有 5G 型號並加入了 Always-on Display 功能，還能選 40mm 及 44mm 兩種尺寸，各方面都較前代更有彈性。其續航力已久能達到 18 小時，但放電速度是過去的 2 倍。錶面配備更耐用的離子交換強化玻璃，裝置除心率、跌倒與車禍偵測等功能外，還支援手腕溫度測量以及和 Series 11 一樣的的睡眠分數、睡眠窒息偵測。
Apple Watch SE 3（40mm、GPS）
Amazon 特價 US$200（約 HK$1,550，需要代運）｜原價
US$249
Apple 香港售價 HK$1,999
Apple Watch SE 3（44mm、GPS）
Amazon 特價 US$230（約 HK$1,790，需要代運）｜原價
US$279
Apple 香港售價 HK$2,199
更多優惠：
👉 Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
👉 Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
👉 M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,200 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Tesla Model Y車門把手失靈 疑電池電壓過低肇禍
據彭博報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正在調查特斯拉（Tesla）部分車款的車門把手是否存在缺陷。國家公路交通安全管理局表示，收到多宗投訴，指特斯拉Model Y車門把手會因電池電壓過低而失靈，導致無法打開車門，甚至有兒童因此被鎖在車內。 目前國家公路交通安全管理局要求特斯拉披露，收到多少宗車門把手am730 ・ 14 小時前
法國蒙迪厄修道院失火 主建築燒毀有坍塌危險
（法新社里爾2日電） 今天的一場大火吞噬了法國古老的蒙迪厄修道院（Chartreuse du Mont-Dieu）。蒙迪厄修道院坐落在法國東北部阿登地區（Ardennes）茂密的森林中，這座嘉爾篤會修道院的歷史可以追溯到將近900年前。法新社 ・ 5 小時前
道奇衛冕世界大賽 日媒盛讚山本、大谷這批黃金世代
（法新社東京3日電） 日本今天沉浸在以大谷翔平、山本由伸等人為主的「黃金世代」棒球榮景。道奇隊是25年來首支達成世界大賽兩連霸的球隊，加上山本由伸、大谷翔平與佐佐木朗希三大日籍球星效力，讓這支球隊在棒球狂熱的日本受到高度關注。法新社 ・ 12 小時前
「只為你遺憾」異軍突起 北美票房奪冠
（法新社洛杉磯2日電） 北美院線聯盟（Exhibitors Relations）數據顯示，在這個表現平平的萬聖節週末，上映第2週的「只為你遺憾」（Regretting You）以810萬美元成績稱霸北美票房。恐怖續集片「闇黑電話2」（Black Phone 2）以800萬美元表現居次。法新社 ・ 12 小時前
OnePlus 15 發佈全新 Gaming Technology，提升 Android 遊戲體驗至新水平
OnePlus 15 發佈全新 Gaming Technology，提升 Android 遊戲體驗至新水平TechRitual ・ 2 小時前
Tesla 招聘信息顯示多個地區可能啟動全天候 Robotaxi 營運
Tesla 最近在多個地區開放了新的職位，包括 Austin、Palo Alto、Orlando、Tampa、 […]TechRitual ・ 4 小時前
Huawei Mate 70 Air 的攝影功能介紹
多家智能手機製造商，包括 Samsung、Tecno、Apple 和 Motorola，今年均已發佈了纖薄手機 […]TechRitual ・ 2 小時前
Realme GT8 Pro 獲 F1 主題設計升級
Realme GT8 Pro 已經在中國發佈，並將於本月底在全球市場亮相。在國際發佈之前，Realme 將在中 […]TechRitual ・ 7 小時前
Samsung Galaxy S26 發佈會日期洩漏
最近有多個消息指 Samsung 可能會將 Galaxy S26 系列的發佈延遲至 3 月，而一項新的洩漏則聲 […]TechRitual ・ 10 小時前
德國科學家研發新系統 利用震動去除飛機機翼冰霜
德國科學家研發新系統 利用震動去除飛機機翼冰霜TechRitual ・ 3 小時前
黑客針對貨運公司進行攻擊，意圖在貨物到達商店前竊取貨物
黑客針對貨運公司進行攻擊，意圖在貨物到達商店前竊取貨物TechRitual ・ 4 小時前
Elon Musk 暗示 Tesla AI8 芯片應用範圍超越車輛與機械人
Elon Musk 似乎已經微妙地確認，Tesla 即將推出的 AI8 晶片不僅限於汽車或機器人使用。這一消息 […]TechRitual ・ 3 小時前
市值破4兆美元！沒有AI加持 蘋果為何也能贏？
蘋果對新科技的追趕腳步，在 AI 領域似乎慢半拍。當谷歌、微軟乃至 Android 陣營的競爭對手紛紛以 AI 為賣點掀起手機革命，這家以創新著稱的科技巨頭卻顯得格外克制，但最新發表的 iPhone 17 系列用市場表現證明，在用戶用腳投票的消費戰場，紮實的硬體升級與精準的性價比策略，仍能讓蘋鉅亨網 ・ 20 小時前
Samsung 在 2025 年第三季度成為全球手機品牌第一，出貨量達 6,060 萬部
Samsung 在 2025 年第三季度成為全球手機品牌第一，出貨量達 6,060 萬部TechRitual ・ 4 小時前
港產小提琴家攻內地古董琴交易
古董小提琴成交價今年來屢創新高，但交易長久以來集中在紐約、倫敦等西方城市。眼見亞洲特別是內地市場近年對古董琴需求增加，香港小提琴家林子皓看準商機，去年在港創辦The Quintessential Fine Violins（The Q，萃弦提琴），做起古董琴交易的生意。信報財經新聞 ・ 1 天前
唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相
上網見到好多朋友分享雪地相？其實用 AI 就可以幫大家輕鬆幫你拍出動人雪景靚相。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 10 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 11 小時前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 11 小時前