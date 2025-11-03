Amazon優惠｜Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200（約 HK$1,550）即可買到。優惠幅度達到 8 折，感覺不用等月尾，可以早買早享受了！

Apple Watch SE 3（40mm、GPS）

Amazon 特價 US$200（約 HK$1,550，需要代運）｜原價 US$249

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

Apple Watch SE 3

Apple Watch SE 3 和 Series 11 一樣搭載了 S10 處理器，而且有 5G 型號並加入了 Always-on Display 功能，還能選 40mm 及 44mm 兩種尺寸，各方面都較前代更有彈性。其續航力已久能達到 18 小時，但放電速度是過去的 2 倍。錶面配備更耐用的離子交換強化玻璃，裝置除心率、跌倒與車禍偵測等功能外，還支援手腕溫度測量以及和 Series 11 一樣的的睡眠分數、睡眠窒息偵測。

Apple Watch SE 3（40mm、GPS）

Amazon 特價 US$200（約 HK$1,550，需要代運）｜原價 US$249

立即購買

Apple 香港售價 HK$1,999

立即購買

Apple Watch SE 3（44mm、GPS）

Amazon 特價 US$230（約 HK$1,790，需要代運）｜原價 US$279

立即購買

Apple 香港售價 HK$2,199

立即購買

