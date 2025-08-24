Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 2 歷史低價，HK$5,080 上手最強智能錶

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Apple Watch Ultra 2 歷史低價，HK$5,080 上手最強智能錶

夏季 Amazon Prime Day 才結束不久，目前市面上認知度最高的智能錶 Apple Watch Ultra 2 又回到了歷史低價。現在你能以 US$650 的價格買到這款 Apple 旗艦手錶，換算過來大約是 HK$5,080，比本地購買要便宜千幾蚊呢！

Apple Watch Ultra 2

Amazon 特價 US$650（約 HK$5,102，需要代運）｜原價 US $779

Engadget

Apple Watch Ultra 2 採用鈦金屬錶殼，支援 GPS 和行動網路連線，同時有高達 3,000 尼特亮度的 LTPO2 OLED 螢幕。這款手錶可測心率、血氧、心電圖、睡眠、女性健康，且具備 SOS 求救和跌倒 / 車禍偵測功能。它有 100 米深防水，最多可用於 40 米深休閒水肺潛水。裝置一般情況下可用 36 小時，低耗電模式更有 72 小時續航力。

Apple Watch Ultra 2

Amazon 特價 US$650（約 HK$5,102，需要代運）｜原價 US $779

Apple 香港售價 HK$6,399

