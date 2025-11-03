低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
陪你上山下海！
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。而家最低 US$700 即可入手，換算後大約 HK$5,440，平過本地成千蚊。價格已經很好，唔使等到月尾，早買早享受啦！
Apple Watch Ultra 3
Amazon 特價 US$700（約 HK$5,440，需要代運）｜原價
US$799
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Apple Watch Ultra 3 升級了 LTPO3 和廣角 OLED，令錶面顯示增大，而且具備不同角度下都可清晰觀看的能力。它新增 5G 連線，在更大電池的加持下，續航力可達 42 小時，越野跑山走「長課」也毋須擔心電池會用盡。除此之外，裝置亦加入雙向衛星通訊功能。當沒有流動網絡訊號時，手錶可透過衛星傳送 SOS 緊急狀態，向緊急服務發送 SMS 以及給家人和朋友發放關鍵資訊，用戶也可每 15 分鐘向之前新增到「Find My」的聯絡人傳送一次自己的位置。當然，高血壓偵測、睡眠分數及其他高階健身功能亦有齊，綜上種種足以令 Apple Watch Ultra 3 問鼎當下最強智能手錶。
Apple Watch Ultra 3
Amazon 特價 US$700（約 HK$5,440，需要代運）｜原價
US$799
Apple 香港售價 HK$6,499
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
👉 M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,200 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
