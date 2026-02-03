Amazon優惠｜Aquasonic Clinical AQ 超美白智能牙刷新低價，HK$3XX 體驗牙齒美白黑科技

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Aquasonic Clinical AQ 超美 白智能牙刷新低價，HK$3XX 體驗牙齒美白黑科技

每日都有刷牙，但咖啡漬、茶漬，總是不斷積，如果你都想擁有一口又白又乾淨的笑容，但預算有限，今次絕對是無法拒絕的牙刷升級好時機。目前 Amazon 上，Aquasonic Clinical AQ 超美白智能牙刷創新低價，只需 US$39（約 HK$312）就能免運費直送到港，輕鬆體驗牙齒美白黑科技的電動牙刷，其超聲波美白技術能深入牙縫，有效去除咖啡漬、茶漬，有了它新年一定笑口常開！

Aquasonic Clinical AQ 超美白智能牙刷

Clinical AQ 配備 50,000 VPM 高性能馬達，每分鐘達到 50,000 次的聲波震動，能有效去除牙菌膜，對牙齒美白和深層清潔有明顯效果。具備五種刷牙模式，包括清潔、柔軟、美白、按摩和深層清潔，並配有分區刷牙計時器，並在刷牙完成時自動關閉，更可調整個性化刷牙時間，量身定制清潔方式。此外，Clinical AQ 搭載觸控 LCD 螢幕、藍牙連接、智能壓力感應器，通過專有應用程式與 iPhone 和 Android 設備連接，更能夠實現引導刷牙。牙刷可持續使用超過30天，並具備 IPX7 防水等級，可在淋浴時使用，套裝包含兩個由 DuPont 設計的ProFlex 刷頭，能有效清潔牙齦線及牙齒表面污漬，並附帶紫外線消毒充電旅行盒。

Amazon 特價 US$39.95（約 HK$312，免運費直送香港）｜原價 US $49.95

立即購買

