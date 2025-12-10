Amazon優惠｜Arlo Essential 低至 HK$225！安全攝影機創新低價，出門旅行、租房必備

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Arlo Essential 低至 HK$225！安全攝影機創新低價，出門旅行、租房必備

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

出門旅行、回鄉過節，最擔心就是屋企無人時候的情況。如果一直想安裝一部簡單好用、價錢合理的家用鏡頭，今次真係可以出手了。Amazon 最新優惠中，Arlo Essential 安全攝影機跌穿新低價，雙鏡裝折後只需 US$57（約 HK$451），平均一部僅二百多元，無論你是租屋、和家人分開住，還是需要經常出差旅行，都非常適合入手當第一部家中保安鏡頭。

Arlo Essential 無線安全攝影機 第二代

Arlo Essential 無線安全攝影機（第二代）擁有 2K 解像度，畫質相比高清提升兩倍，確保每個細節都清晰可見。它具備 130 度的廣角視野，並配備雙向通話功能，搭配降噪技術，讓你能夠與家人或訪客進行清晰的遠程溝通，隨時掌握家庭情況。

此外，這款攝影機內建彩色夜視功能，採用 Color Night Vision 技術，即使在低光環境下也能清晰識別細節，無需額外燈光即可捕捉影像。內建的警報系統能有效驅逐不速之客，增強家庭安全。Arlo Essential 還具備自動隱私保護功能，透過 Arlo Secure 應用程式，可以輕鬆將保護盾調整至閑置模式，隨時確保私密性，使用更安心。

Arlo Essential 第二代雙鏡裝

Amazon 特價 US$57.99（約 HK$451＋免運費 ）｜原價 US $89.99

立即購買

Arlo Essential 第二代單鏡裝

Amazon 特價 US$39.99（約 HK$311＋免運費 ）｜原價 US$99.99

立即購買

