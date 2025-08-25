Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Amazon優惠｜ Arlo Essential 家居攝影機 46折！ 寵物/長輩/家居監控必入！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

無論你係想暗中監察喵星人的一舉一動、睇實毛孩有沒有搗蛋，定係想安心遙距看護長輩和小孩，Arlo Essential 家居攝影機都能夠幫你 24 小時看住屋企！目前，Arlo Essential 於 Amazon 上以 46 折優惠促銷，雙鏡裝只需 US$86 （約 HK$679）即可入手，平均一個鏡頭約三百元，而且免運費送到家中，簡直是超值的選擇。

Arlo Essential 無線安全攝影機 第二代

Amazon優惠｜Arlo Essential 家居攝影機 46折！ 寵物/長輩/家居監控必入！

Arlo Essential 無線安全攝影機（第二代）擁有 2K 解像度，畫質相比高清提升兩倍，確保每個細節都清晰可見。它具備 130 度的廣角視野，並配備雙向通話功能，搭配降噪技術，讓你能夠與家人或訪客進行清晰的遠程溝通，隨時掌握家庭情況。

此外，這款攝影機內建彩色夜視功能，採用 Color Night Vision 技術，即使在低光環境下也能清晰識別細節，無需額外燈光即可捕捉影像。內建的警報系統能有效驅逐不速之客，增強家庭安全。Arlo Essential 還具備自動隱私保護功能，透過 Arlo Secure 應用程式，可以輕鬆將保護盾調整至閑置模式，隨時確保私密性，使用更安心。

Arlo Essential 第二代雙鏡裝

Amazon 特價 US$86.99（約 HK$679＋免運費 ）｜原價 US $189.99

立即購買

Arlo Essential 第二代單鏡頭

Amazon 特價 US$49.99（約 HK$390＋免運費 ）｜原價 US $99.99

立即購買

Arlo Essential 第二代三鏡裝

Amazon 特價 US$139.99（約 HK$1,093＋免運費 ）｜原價 US $269.99

立即購買

更多相關優惠：

👉Dyson超值套裝！低過半價買齊風筒 + 三合一冷暖風機 + 吸塵機械人

👉新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折

👉電腦節優惠2025｜Samsung 網上電腦節，最後兩日買 Galaxy Book5 Pro 送平板，買平板送耳機

👉大學生Apple MacBook優惠2025｜Umac 價搶先睇，MBP 最多減 $4,600！iPad Air 低至 $3,849

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk