Amazon優惠｜Arlo Pro 5S 安全攝影機半價勁減！2K 全景+彩色夜視
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
家中安全絕對不能將就！想讓自己外出時更安心，只需花點小工夫，Arlo Pro 5S 安全攝影機擁有2K 全景畫質，無論白天還是黑夜，彩色夜視技術都能清晰捕捉每一個細節，自然守護力滿分。現在 Amazon 上直接把 Arlo Pro 5S 的價格對折，平日過千元的安全攝影機，僅 US$89 （約 HK$699）就能輕鬆入手，而且免運費直送香港，是時候升級家居安全，為自己分憂。
Arlo Pro 5S Spotlight Security Camera
Arlo Pro 5S 提供出色的 2K HDR 影片品質，配備 12 倍變焦和 160 度的廣視角，能夠捕捉更廣泛的場景和每個細節，確保家庭安全無死角。鏡頭上方的強力聚光燈具備彩色夜視功能，無論白天或夜晚，都能錄製出清晰且色彩鮮明的影像，以滿足各種監控需求。其 HDR 技術可自動調整曝光水平，有效避免畫面過曝或過暗。
此外，Arlo Pro 5S 支援無線設置和雙頻智能 Wi-Fi，自動識別並連接到信號更強的 2.4GHz 或 5GHz 網絡，確保穩定的連接。在安全性方面，該產品採用金融級加密的無線傳輸通道，保障影像傳輸的安全性。結合 Arlo 應用程式，使用者可透過動態啟動和即時視訊串流獲得即時通知，並在需要時啟用遙控警報器，為家庭提供高效的安全保障。
👉 消委會家用監控鏡頭｜9成鏡頭未符合網絡安全標準！最平小米整體分數排第2
Arlo Pro 5S 單鏡裝
Amazon 特價 US$89.99 （約 HK$699，免運費）｜原價 US
$179.99
Arlo Pro 5S 雙鏡裝
Amazon 特價 US$129.99 （約 HK$1,010，免運費）｜原價 US
$223.74
更多相關優惠：
👉Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王
👉Samsung優惠｜網上 Outlet 清貨價低至 2 折，旋風吸塵機勁減 HK$2,110 + 信用卡優惠
👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
👉Casetify X 村上隆 Flowers Bloom 第三彈開搶 ！玩轉 3D 立體微笑小花
