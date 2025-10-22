Amazon優惠｜Arlo Pro 5S 安全攝影機半價勁減！2K 全景+彩色夜視

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Arlo Pro 5S 安全攝影機半價勁減！2K 全景+彩色夜視

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

家中安全絕對不能將就！想讓自己外出時更安心，只需花點小工夫，Arlo Pro 5S 安全攝影機擁有2K 全景畫質，無論白天還是黑夜，彩色夜視技術都能清晰捕捉每一個細節，自然守護力滿分。現在 Amazon 上直接把 Arlo Pro 5S 的價格對折，平日過千元的安全攝影機，僅 US$89 （約 HK$699）就能輕鬆入手，而且免運費直送香港，是時候升級家居安全，為自己分憂。

Arlo Pro 5S Spotlight Security Camera

Arlo Pro 5S 安全攝影機半價勁減！2K 全景+彩色夜視

Arlo Pro 5S 提供出色的 2K HDR 影片品質，配備 12 倍變焦和 160 度的廣視角，能夠捕捉更廣泛的場景和每個細節，確保家庭安全無死角。鏡頭上方的強力聚光燈具備彩色夜視功能，無論白天或夜晚，都能錄製出清晰且色彩鮮明的影像，以滿足各種監控需求。其 HDR 技術可自動調整曝光水平，有效避免畫面過曝或過暗。

此外，Arlo Pro 5S 支援無線設置和雙頻智能 Wi-Fi，自動識別並連接到信號更強的 2.4GHz 或 5GHz 網絡，確保穩定的連接。在安全性方面，該產品採用金融級加密的無線傳輸通道，保障影像傳輸的安全性。結合 Arlo 應用程式，使用者可透過動態啟動和即時視訊串流獲得即時通知，並在需要時啟用遙控警報器，為家庭提供高效的安全保障。

👉 消委會家用監控鏡頭｜9成鏡頭未符合網絡安全標準！最平小米整體分數排第2

Arlo Pro 5S 單鏡裝

Amazon 特價 US$89.99 （約 HK$699，免運費）｜原價 US $179.99

立即購買

Arlo Pro 5S 雙鏡裝

Amazon 特價 US$129.99 （約 HK$1,010，免運費）｜原價 US $223.74

立即購買

