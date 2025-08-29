Amazon優惠｜Arlo Pro 5S 安全相機罕見 39 折！最低價入手雙鏡裝

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Arlo Pro 5S 安全相機罕見 39 折！最低價入手雙鏡裝

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

家裡需要一雙「永不眨眼」的守護神？ Arlo Pro 5S 雙鏡裝在 Amazon 上罕見驚現 39 折！這款旗艦級安全鏡頭現在只需 US$129 ，約港幣一千玩的價格就能免運費入手，平均一個頂級安全鏡頭僅五百元！Arlo Pro 5S 不僅擁有 2K 高清畫質，更採用金融級加密技術，保護安居安全之餘更保護隱私安全，讓你用得更放心！

Arlo Pro 5S 安全相機罕見 39 折！最低價入手雙鏡裝

Arlo Pro 5S 提供卓越的 2K HDR 影片品質，搭載 12 倍變焦和 160 度廣視角，能夠捕捉更廣泛的場景和每一個細節，確保家庭安全無死角。此外，鏡頭上方配備強大的聚光燈，具備彩色夜視功能，無論白天或夜晚，都能錄製出清晰且色彩鮮明的影像，滿足各種監控需求。其 HDR 技術能自動調整曝光水平，有效避免畫面過曝或過暗。

Arlo Pro 5S 支援無線設置和雙頻智能 Wi-Fi，自動識別並連接到信號更強的 2.4GHz 或 5GHz 網絡，確保穩定的網絡連接。在安全性方面，該產品採用金融級加密的無線傳輸通道，保障影像傳輸的安全性。結合 Arlo 應用程式，使用者可透過動態啟動和即時視訊串流獲得即時通知，並在需要時啟用遙控警報器，為家庭提供高效的安全保障。

Arlo Pro 5S 雙鏡裝

Amazon 特價 US$129.99 (約 HK$1,013，免運費） | 原價 US $329.99

立即購買

Arlo Pro 5S 單鏡頭

Amazon 特價 US$99.99 (約 HK$779，免運費） | 原價 US $179.99

立即購買

