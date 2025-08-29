焦點

新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Tech HK

Amazon優惠｜Arlo Pro 5S 安全相機罕見 39 折！最低價入手雙鏡裝

Kinnis Ho
更新時間
Arlo Pro 5S 安全相機罕見 39 折！最低價入手雙鏡裝
Arlo Pro 5S 安全相機罕見 39 折！最低價入手雙鏡裝

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

家裡需要一雙「永不眨眼」的守護神？ Arlo Pro 5S 雙鏡裝在 Amazon 上罕見驚現 39 折！這款旗艦級安全鏡頭現在只需 US$129 ，約港幣一千玩的價格就能免運費入手，平均一個頂級安全鏡頭僅五百元！Arlo Pro 5S 不僅擁有 2K 高清畫質，更採用金融級加密技術，保護安居安全之餘更保護隱私安全，讓你用得更放心！

Arlo Pro 5S

Arlo Pro 5S 安全相機罕見 39 折！最低價入手雙鏡裝
Arlo Pro 5S 安全相機罕見 39 折！最低價入手雙鏡裝

Arlo Pro 5S 提供卓越的 2K HDR 影片品質，搭載 12 倍變焦和 160 度廣視角，能夠捕捉更廣泛的場景和每一個細節，確保家庭安全無死角。此外，鏡頭上方配備強大的聚光燈，具備彩色夜視功能，無論白天或夜晚，都能錄製出清晰且色彩鮮明的影像，滿足各種監控需求。其 HDR 技術能自動調整曝光水平，有效避免畫面過曝或過暗。

Arlo Pro 5S 支援無線設置和雙頻智能 Wi-Fi，自動識別並連接到信號更強的 2.4GHz 或 5GHz 網絡，確保穩定的網絡連接。在安全性方面，該產品採用金融級加密的無線傳輸通道，保障影像傳輸的安全性。結合 Arlo 應用程式，使用者可透過動態啟動和即時視訊串流獲得即時通知，並在需要時啟用遙控警報器，為家庭提供高效的安全保障。

👉 消委會家用監控鏡頭｜9成鏡頭未符合網絡安全標準！最平小米整體分數排第2

Arlo Pro 5S 雙鏡裝

Amazon 特價 US$129.99 (約 HK$1,013，免運費） | 原價 US$329.99

立即購買

Arlo Pro 5S 單鏡頭

Amazon 特價 US$99.99 (約 HK$779，免運費） | 原價 US$179.99

立即購買

更多相關優惠：

👉Dyson超值套裝！低過半價買齊風筒 + 三合一冷暖風機 + 吸塵機械人

👉新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折

👉返校優惠2025｜DJI Osmo Action 4 降至 82 折，Osmo Mobile SE HK$379 輕鬆入手，手機拍片唔再手震

👉大學生Apple MacBook優惠2025｜Umac 價搶先睇，MBP 最多減 $4,600！iPad Air 低至 $3,849

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

iPhone 17 會出原廠背帶？或採用磁吸設計更方便拆裝

iPhone 17 會出原廠背帶？或採用磁吸設計更方便拆裝

雖然如今的旗艦手機愈來愈重，但為了方便隨手使用，很多人還是會選擇掛繩、背帶等配件。不過市面上現有的產品大多為穿繩、掛鉤式結構，這在 Apple 看來或許都不夠理想，因此其可能為即將到來的 iPhone 17 專門設計一套新的解決方案。

Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港

Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港

隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

Amazon優惠｜AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

新入手 iPhone 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以近期好價 US$99 促銷中。換算之後大約只要 HK$770，仍比本地購買要便宜不少。

Yahoo Tech HK ・ 2 天前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港

Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港

正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。

Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
新一批銀債發行規模500億元保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券

新一批銀債發行規模500億元保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券

港府宣布發行第10批銀色債券，目標發行額500億元，發行額最多可上調至550億元。銀債每手本金金額1萬元，年期為三年，每半年派息一次，保證息率為3.85厘。

AASTOCKS ・ 5 小時前
「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心

「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心

現年57歲嘅朱永棠，曾與陳小春及謝天華等人組成唱跳組合「風火海」出道，並因參演《古惑仔》系列電影中「蕉皮」及「巢皮」爆紅。佢喺2010年決定前往內地居住及發展，除咗直播、登台、出唱片及拍劇之外，佢仲開設個人抖音帳戶，近日仲同太太譚凱欣（Nicole）一同拍片介紹美食，唔少人大讚Nicole保養得宜。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
全球10大美味即食麵排行榜出爐！香港有上榜嗎？「即食麵之神」最愛「這款」連續10年蟬聯第1

全球10大美味即食麵排行榜出爐！香港有上榜嗎？「即食麵之神」最愛「這款」連續10年蟬聯第1

即食麵美味又方便！美國知名「即食麵之神」Hans Lienesch在2002年創立「THE RAMEN RATER」，品嚐全球超過5000種即食麵，累積了過百萬Fans，每年必定會發布的全球十大即食麵排行榜成為了麵食的重要參考指標。近日Hans Lienesch公布了2025年全球最強的10大即食麵榜單，最令人驚訝的是「這款」即食麵蟬聯10年獲得第一名，香港都有得買！榜單中更有來自台灣、日本、韓國等地方的即食麵，以往也見到香港品牌上榜，如2019年排第9名的壽桃，你都很好奇今次香港有沒有品牌上榜吧？立刻為大家揭曉這美味排行榜！

Yahoo Food ・ 13 小時前
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」

女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」

TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。

Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」　鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求

張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」　鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求

現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售　網上炒價驚見XXXX元　即睇搶購攻略(附連結)

泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售　網上炒價驚見XXXX元　即睇搶購攻略(附連結)

【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可

am730 ・ 1 天前
網絡熱話| 31歲女子文華受騙 男網友飯局後借尿遁 網民好奇8萬元究竟食乜

網絡熱話| 31歲女子文華受騙 男網友飯局後借尿遁 網民好奇8萬元究竟食乜

香港中區文華東方酒店昨日(28日)發生一宗涉及高額消費的約會詐騙案件。一名31歲陳姓女子報警求助，指其在酒店中...

BossMind ・ 6 小時前
Netflix《最後復活戰》荒井陸「小巨人」人氣急升！從奧運水球國手到戀綜抱得美人歸，首戰即奪第一超全能

Netflix《最後復活戰》荒井陸「小巨人」人氣急升！從奧運水球國手到戀綜抱得美人歸，首戰即奪第一超全能

Netflix體能競技節目《最後復活戰》一推出便引爆話題，節目集合了25位曾經因淘汰或受傷而暫別舞台的運動員，挑戰極限體能的遊戲，最終贏家將獲得3,000萬日圓的巨額獎金！參賽者之中，討論度最高的當屬日本水球王子荒井陸，他多次代表日本參加奧運，如今在節目中登場，首集便以第一名的姿態勝出，人氣再次急升！

Yahoo Style HK ・ 12 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？

Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？

日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理

香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理

大家今年飛了幾多轉？護照空白頁如所剩無幾的話，建議大家快去換證！政府已經確定今年9月8日起調整特區護照申請費，全上調$60，即32頁護照的費用增至$430，而48頁護照則增至$520，大家如有護照續期或申請需求，可考慮在新收費上調前進行辦理，盡慳出遊成本。

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？

潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？

現時噪音已有投訴機制，何解該名鄰居仍要花錢打官司？要拆解此疑團，先要了解投訴噪音的流程。

Yahoo財經 ・ 13 小時前
豬油竟翻身變健康食材？揭開BBC報道盲區與真相，戳破背後營養謬誤

豬油竟翻身變健康食材？揭開BBC報道盲區與真相，戳破背後營養謬誤

香氣四溢的豬油總是被標籤為不健康的食材，然而一篇來自BBC的報道卻讓它瞬間翻身，宣稱它名列全球第8大健康食材，甚至超越了鱈魚和紫椰菜。這消息迅速席捲網絡，引發網民熱議，不少人開始好奇這麼多年來我們對豬油的成見難道都是錯的嗎？以下即揭露豬油的真實營養價值，看看豬油是否真如報道所稱那麼「健康」！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本《鬼滅》擊敗中國《哪吒》勢成香港全年票房冠軍

日本《鬼滅》擊敗中國《哪吒》勢成香港全年票房冠軍

最新本港票房數據顯示，日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》結局分3集推出，首部曲「第一章：猗窩座再襲」8月14日在港上映至今，票房截至昨日（28日）下午4時，已經衝破6422萬港元，超越《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）6415萬港元的成績，依走勢有望挑戰冠軍《F1電影》6933萬元。

Yahoo財經 ・ 6 小時前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到

迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到

泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰

Yahoo財經 ・ 1 天前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等

中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等

【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。

Bloomberg ・ 1 天前
稻香中期轉蝕3696萬下半年勢艱難 擴「兩餸飯」外賣自救

稻香中期轉蝕3696萬下半年勢艱難 擴「兩餸飯」外賣自救

飲食集團稻香控股（0573）昨日公布中期業績，期內由盈轉虧、虧損3,696萬元，去年同期錄得純利402萬元，收入按年跌11%至11.4億元，每股虧損0.0364元，不派中期息。稻香稱期內內地及香港餐飲業繼續面臨嚴峻挑戰，受到「出境遊」尤其是「北上消費」嚴重影響。鑑於香港市場的結構變化以及中國內地消費模式的轉變，下半年勢

am730 ・ 9 小時前