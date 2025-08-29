新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
Amazon優惠｜Arlo Pro 5S 安全相機罕見 39 折！最低價入手雙鏡裝
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
家裡需要一雙「永不眨眼」的守護神？ Arlo Pro 5S 雙鏡裝在 Amazon 上罕見驚現 39 折！這款旗艦級安全鏡頭現在只需 US$129 ，約港幣一千玩的價格就能免運費入手，平均一個頂級安全鏡頭僅五百元！Arlo Pro 5S 不僅擁有 2K 高清畫質，更採用金融級加密技術，保護安居安全之餘更保護隱私安全，讓你用得更放心！
Arlo Pro 5S
Arlo Pro 5S 提供卓越的 2K HDR 影片品質，搭載 12 倍變焦和 160 度廣視角，能夠捕捉更廣泛的場景和每一個細節，確保家庭安全無死角。此外，鏡頭上方配備強大的聚光燈，具備彩色夜視功能，無論白天或夜晚，都能錄製出清晰且色彩鮮明的影像，滿足各種監控需求。其 HDR 技術能自動調整曝光水平，有效避免畫面過曝或過暗。
Arlo Pro 5S 支援無線設置和雙頻智能 Wi-Fi，自動識別並連接到信號更強的 2.4GHz 或 5GHz 網絡，確保穩定的網絡連接。在安全性方面，該產品採用金融級加密的無線傳輸通道，保障影像傳輸的安全性。結合 Arlo 應用程式，使用者可透過動態啟動和即時視訊串流獲得即時通知，並在需要時啟用遙控警報器，為家庭提供高效的安全保障。
👉 消委會家用監控鏡頭｜9成鏡頭未符合網絡安全標準！最平小米整體分數排第2
Arlo Pro 5S 雙鏡裝
Amazon 特價 US$129.99 (約 HK$1,013，免運費） | 原價 US
$329.99
Arlo Pro 5S 單鏡頭
Amazon 特價 US$99.99 (約 HK$779，免運費） | 原價 US
$179.99
👉Dyson超值套裝！低過半價買齊風筒 + 三合一冷暖風機 + 吸塵機械人
👉新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折
👉返校優惠2025｜DJI Osmo Action 4 降至 82 折，Osmo Mobile SE HK$379 輕鬆入手，手機拍片唔再手震
👉大學生Apple MacBook優惠2025｜Umac 價搶先睇，MBP 最多減 $4,600！iPad Air 低至 $3,849
