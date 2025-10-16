Amazon優惠｜ASUS ROG Azoth 無線鍵盤 55 折入手，征服戰場電競神器！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

ASUS ROG Azoth 無線鍵盤 55 折入手，征服戰場電競神器！

ASUS ROG Azoth 無線電競鍵盤，以極速響應、精準觸發與自訂螢幕的頂尖配置，為玩家帶來壓制性的競技優勢。這不僅是鍵盤，更是玩家們征戰虛擬戰場的戰略武器，現在 ASUS ROG Azoth 在 Amazon 上以驚人的 55 折優惠促銷，僅 US$154 （約 HK$1,205) 就能入手，比起本地購買省一大截，又可以升級多幾項裝備！

ASUS ROG Azoth 無線鍵盤

ROG Azoth 75% 無線客製化電競機械鍵盤為玩家提供無與倫比的打字體驗，其獨特的矽膠 Gasket 結構設計搭配三層消音泡綿，有效減少震動與噪音，確保每一次鍵擊都流暢而安靜。鍵盤具備三模連接功能，支持藍牙、2.4 GHz RF 和有線 USB，並採用 ROG SpeedNova 技術，實現長達 2,000 小時的低延遲遊戲體驗。

ROG Azoth 配備 OLED 顯示器及簡易控制介面，讓用戶能快速查看系統資訊和鍵盤設置。內建的三向控制旋鈕使鍵盤設置調整更加方便。鍵盤使用 ROG NX 熱插拔機械軸，提供更順暢的點擊感及優異的觸鍵手感，並且減少彈簧聲音。人體工學設計提供三種傾斜角度，增強了舒適度與掌控感，並且支援 MacOS，方便用戶輕鬆切換 Windows 和 Mac 模式，滿足不同需求的使用者。

Amazon 特價 US$154.99（約 HK$1,205)｜原價 US $274.99

Fortress 售價 HK$2,199

