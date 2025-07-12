Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

ASUS ROG Strix G16 (2025) 會員限定優惠，入手超強 5080 / 5070 Ti 電競筆電｜Amazon Prime Day 2025

說實話，現在最高階遊戲顯示卡 NVIDIA RTX 5090 定價是不是過於誇張？玩家要追求效能全開，其實 5080 才是更合理的選擇吧？全新款 ASUS ROG Strix G16 (2025) 首次打折！Amazon Prime 會員搶先享受 83 折優惠，以 2,400 美元（約 HK$18,839.54）入手這款具備 2.5K 240Hz/3ms 高階螢幕、旗艦 Intel Core Ultra 9 晶片，以及最重要的 NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU 的高階筆電機皇！

還是太貴了？ROG Strix G16 的 RTX 5070 Ti GPU 版本會比較便宜，而且效能也沒有差太多！

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學

免費試用 Prime 會員

基本規格：

型號 G615LW-AS96

16” ROG Nebula 16:10 2.5K 240Hz/3ms 螢幕

NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 / 5070 Ti

Intel® Core Ultra 9 275HX

32GB DDR5 RAM

1TB PCIe Gen 4 SSD

Wi-Fi 7

Windows 11 Home

ASUS ROG Strix G16 (2025) 5080 GPU

Amazon 會員特價 -17% US$2,399.99（約 HK$18,839.54，香港免運費）｜原價 US$2,899.99

立即購買

ASUS ROG Strix G16 (2025) 5070Ti GPU

Amazon 會員特價 -17% US$1,999.99（約 HK$15,699.54，香港免運費）｜原價 US$2,399.99

立即購買

更多優惠：

