Amazon優惠｜DJI Mic Mini 歷史低價，HK$850 入兩發一收充電盒套組

DJI 去年末推出的 Mic Mini 無線咪獲得了不少創作者的青睞，眼看今年的 Prime Big Deal Days 將近，官方也打出了前所未有的折扣。目前這款產品的兩發一收加充電盒套裝降到了歷史新低 US$109，換算過來大約是 HK$850，而且免運費直送香港。如果不要充電盒，兩發一收組合或是單買發射器、接收器也都有力度不小的優惠喔。
DJI Mic Mini（兩發一收加充電盒）
Amazon 特價 US$109（約 HK$850,免運費直送香港）｜原價 US$169
US$169
👉 Prime Day 2025日期、優惠、代運、會員申請指南總集
👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10
DJI Mic Mini 單個發射器（麥克風）重量僅為 10g，用磁吸方式夾在衣領口基本沒有外翻的問題。它支援全指向收音，且會保留安全音軌，可以同時錄製正常音量和降低 6db 的版本，內建兩檔降噪，能夠對應不同環境使用。接收器配有旋鈕控制增益水平，隨附 USB-C 轉接頭和 3.5mm TRS 線材，能對應 Android 手機、近幾代 iPhone 和大部機相機，同時更可透過 DJI OsmoAudio 制式來無線連接 Pocket 3、Action 5 Pro，甚至是透過手機配合最新的迷你空拍機 DJI Neo。DJI Mic Mini 的單機續航力為 11.5 小時，充電盒可回充 3.6 次。
DJI Mic Mini（兩發一收加充電盒）
Amazon 特價 US$109（約 HK$850,免運費直送香港）｜原價 US$169
US$169
DJI Mic Mini（兩發一收）
Amazon Prime 會員特價 US$79（約 HK$610,免運費直送香港）｜原價 US$119
US$119
