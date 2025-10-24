兒童坐私家車須用安全座椅 11月1日起實施
Amazon優惠｜DJI Mini 4K 航拍機歷史低價，HK$1,850 放飛創作靈感
不到 249g，可拍 4K 30p 影片。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
旅行、遊玩已經厭倦了常規的拍攝視角？不妨入手一款航拍機，試一下不同的創作方向。對沒有「飛」過或者說畫質要求沒那麼高的朋友來說，DJI 這款 Mini 4K 是一個頗為均衡的選擇。目前 Prime 會員（之前的試用應該還有效？）能在 Amazon 上以歷史低價 US$239 買到這款產品，換算後約為 HK$1,850，平過本地購買而且免運費直送香港。
DJI Mini 4K 航拍機（附帶 RC-N1C 遙控器）
Amazon 特價 US$239（約 HK$1,850，免運費直送香港）｜原價
US$299
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
DJI Mini 4K 的重量僅為 246g，在全球大部分地區無需註冊即可起飛。在摺疊狀態下，其三圍只有 138x81x58mm，僅手掌般大小可輕鬆攜帶收納。裝置設有 1/2.3 英吋 12MP 感光器和等效 24mm f/2.8 鏡頭，配合三軸雲台可拍出穩定的 4K 30p、2.7K 60p 影片。其抗風能力達到 5 級（10.7m/s），圖傳範圍最遠 10km，續航力長多可達 31 分鐘。除此之外，飛行器還具備一鍵起降、自動返航、智能拍攝等方便功能，並設有下視視覺和紅外線感應系統提升安全性。
DJI Mini 4K 航拍機（附帶 RC-N1C 遙控器）
Amazon 特價 US$239（約 HK$1,850，免運費直送香港）｜原價
US$299
DJI 香港官網售價 HK$2,179
更多優惠：
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
立法會選舉2025｜港澳辦：放棄連任者「高風亮節」有人編造 「中央干預選舉」偽命題｜Yahoo
立法會選舉提名期今日（24 日）開始，港澳辦發表署名「港澳平」文章〈選舉不容干擾破壞〉，表示反中亂港勢力從未停止對選舉的干擾破壞，「必須警惕其捲土重來」。對於任何勢力以任何方式干擾破壞選舉的言論和行為，「都逃不脫法律的追究和嚴懲」，特區執法和司法機關絕不會坐視不理。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
英國發表香港半年報告 促釋放黎智英及關注黃之鋒被加控 港府狠批：說長道短、政治凌駕法治｜Yahoo
英國政府發表最新一份香港半年報告，英國外相顧綺慧指，雖然香港維持經濟、貨幣及金融自主，但民主權利和自由情況持續被侵蝕的情況令人深切關注。她對於港府以國安法律削弱政治多元感到擔憂，提及民主黨及社民連被迫解散，被囚禁的黃之鋒被加控罪名，壹傳媒創辦人黎智英在長期關押下健康堪憂，重申要求立即釋放他。特區政府強烈譴責和反對報告，批評是失實言論和污衊抹黑，必須嚴厲直斥其非。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
Microsoft Edge 推出新功能以增強 AI 體驗
Microsoft 正式推出了 Edge 瀏覽器的新功能「Copilot 模式」，隨著 AI 瀏覽器的潮流逐漸 […]TechRitual ・ 1 天前
俄羅斯利用西方技術建設北極水下監控網絡以保護核潛艇
俄羅斯利用西方技術建設北極水下監控網絡以保護核潛艇TechRitual ・ 12 小時前
機場貨機衝落海｜兩艘打撈船全部到港
【Now新聞台】一架迪拜來港貨機周一降落後撞到巡邏車墮海，導致車上兩人死亡，機管局開展打撈工作，兩艘打撈船已全部到港。 其中一艘打撈船「南天鵬」駛向涉事的貨機殘骸，另一艘打撈船「南天翔」周四抵達香港國際機場水域，團隊已派出潛水員進行徹底水下探測及其他準備工作。兩艘打撈船吊重能力分別達350噸及500噸，連同約80人的專業團隊，包括潛水員、機械操作人員及工程師等帶同器材協助打撈及移走貨機殘骸工作。機管局指，由於打撈船進行工作時靠近機場北跑道，所配備的巨型起重機在運作時高度超出限制，北跑道需暫時關閉，而航班運作維持正常。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
全文轉載｜港澳平：選舉不容干擾破壞
【Now新聞台】港澳辦發表署名「港澳平」文章，強調選舉不容干擾破壞，指反中亂港勢力從未停止對選舉干擾破壞，必須警惕捲土重來。全文轉載如下：選舉不容干擾破壞港澳平10月24日，香港特區第八屆立法會選舉提名期開始，選舉工作正式啟動。這次選舉的成功舉行對於加速推動香港由治及興，更好推進符合香港實際高品質民主意義重大、影響深遠。香港社會熱情關注選舉，團結一致共謀未來。特區政府依法推動選舉準備工作，廣泛進行選舉宣傳動員，鼓勵愛國愛港、有能力、有擔當人士積極參選。第七屆立法會部分議員為推動愛國愛港力量新老交替、薪火相傳，放棄競逐連任，展現高風亮節。來自不同界別、產業、地區、政團的有志人才積極備選、規劃政綱。媒體預測選舉將「區區有競爭，界界有得選」。社會各界高度認同新選制，充分肯定第七屆立法會的表現，期待第八屆立法會選舉進一步彰顯高品質民主氣象。廣大選民熱切期待選出具才幹、致力於服務市民的優秀人才進入立法會，推動香港實現良政善治。反中亂港勢力從未停止對選舉的干擾破壞，必須警惕捲土重來。反中亂港勢力「逢選必鬧」。在完善選舉制度之前，他們勾結外部勢力，造謠抹黑、滋事生非，散佈誤導民調，策劃所謂「雷動計劃now.com 新聞 ・ 1 天前
華府與委內瑞拉緊張升溫 美軍巴拿馬叢林演習
（法新社巴拿馬22日電） 美軍今天在巴拿馬的加勒比海沿岸進行小規模生存與叢林戰演習，與此同時美國在委內瑞拉外海集結大批的海軍。豔陽下，十多名美國陸戰隊員手持突擊步槍，在巴拿馬運河大西洋入口附近前美軍設施薛曼堡（Fort Sherman）基地，模擬突襲一座地堡。法新社 ・ 1 天前
Tesla 副總裁暗示 Solar Roof 計劃有望重現生機
近年來，Tesla 的 Solar Roof 計劃自 2016 年推出以來，增長緩慢，但最近的評論似乎暗示該計 […]TechRitual ・ 13 小時前
哈佛團隊研究生物肌肉細胞驅動機器人未來發展
哈佛團隊研究生物肌肉細胞驅動機器人未來發展TechRitual ・ 17 小時前
盧比歐警告以色列 併吞約旦河西岸恐危及和平協議
（法新社華盛頓23日電） 美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天警告以色列，不要進行併吞約旦河西岸行動，表示以色列國會的立法舉措以及屯墾移民的暴力行為，正危及加薩（Gaza）和平協議。盧比歐登機前往以色列訪問時說：「我認為總統已經明確表示，現在我們無法支持這樣的行動。」法新社 ・ 1 天前
Tesla CEO Elon Musk 公布 AI5 晶片生產計劃細節
Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近透露了有關公司下一代 AI5 晶片的新細節，形容其設計為「驚人 […]TechRitual ・ 12 小時前
Nothing Phone (3a) 和 Phone (3a) Pro 開放 Android 16 基於 Nothing OS 4.0 的測試版
Nothing 於上月推出基於 Android 16 的 Nothing OS 4.0，並於本月早些時候為 N […]TechRitual ・ 12 小時前
Tesla 副總裁談自駕車未來的 AI 技術應用
根據實際駕駛的例子，Tesla 的副總裁指出，Tesla 的人工智能能夠學習微妙的價值判斷。這一能力不僅提升了 […]TechRitual ・ 13 小時前
OpenAI 改進 ChatGPT 的信息篩選功能
OpenAI 最近推出了一項全新的 ChatGPT 功能，使得在工作區中搜尋信息變得更加便捷，而無需在應用之間 […]TechRitual ・ 12 小時前
人工智能瀏覽器的競爭正在加劇
網絡瀏覽器已經在過去十多年內保持相似的外觀和功能，各大公司幾乎都提供相同的特性，並且往往使用相同的引擎。不過， […]TechRitual ・ 12 小時前
聖誕好去處｜太古城中心「Merry Sweetmas」糖果兵團登場！暢玩四大互動打卡區、捕捉8米高聖誕士的糖 ｜Yahoo活動街
當聖誕遇上糖果夢境，太古城中心化身全港最甜蜜打卡點，與熊仔笑笑糖一起探索『Merry Sweetmas』的奇幻世界，感受幸福滋味！由2025年11月14日起至2026年1月4日，一群調皮可愛的糖果兵團將糖粉灑滿太古城中心，讓大家享受普天同慶的Merry Sweetmas！無論你是GenZ潮流達人，還是希望與孩子共度溫馨時光，太古城中心都邀請各位成為Sweetmas甜蜜專員，齊齊與糖果朋友一起捧腹大笑，享受聖誕佳節！Yahoo 活動街 ・ 13 小時前
中國「十五五」規劃強調「高水平科技自立自強」，聚焦半導體、AI、新能源車等領域
在中共第二十屆中央委員會第四次全體會議上，通過了關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議，其中涉及科技發展的部分強調了「自立自強」，半導體、AI、新能源車等領域將是 2026 至 2030 年間的聚焦重點。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
李家超主持第二期關愛隊啟動禮 進一步優化社區支援網絡
【Now新聞台】行政長官李家超主持第二期關愛隊啟動禮。 李家超在社交平台指，全港十八區有455隊關愛隊代表見證啟動禮，又提到關愛隊第一期合共探訪約61萬個有需要住戶，舉辦約5萬項地區活動。關愛隊第二期服務開展時，將進一步優化社區支援網絡，並按地區需要新增三支關愛隊小隊，政府亦會加強培訓，讓關愛隊持續與政府部門、公共事業機構及地區組織深化應急支援合作，強化應對突發和緊急事故的能力。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
遭控違反歐盟數位服務法 Meta、TikTok恐挨罰
（法新社布魯塞爾24日電） 歐洲聯盟（EU）今天指控臉書（Facebook）母公司Meta和短影音平台TikTok違反歐盟數位內容規範，可能使這2家公司面臨高額罰款。歐盟執行委員會（European Commission）今天表示，Meta旗下臉書和影像社群平台Instagram，以及TikTok，違反歐盟數位服務法（DSA）。法新社 ・ 13 小時前
消防處推行物聯網火警偵測系統先導計劃
【Now新聞台】消防處推行物聯網火警偵測系統先導計劃。 先導計劃會透過無線複合火警偵測器、火警警報網關以及中央監控平台，提供更精準及可靠的偵測系統。消防處會在年底前，為分布於港九新界共10幢樓高6層或以下、受消防安全條例規管的目標樓宇推行系統，強調相比傳統的手動火警警報以及喉轆系統，新系統可自動偵測火警，工程時間由5至6年減少至2星期，費用亦由60萬下降至約20萬。處方會在明年第一季進行評估，若運作理想，會在同年第二季全面應用。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前