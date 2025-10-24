Amazon優惠｜DJI Mini 4K 航拍機歷史低價，HK$1,850 放飛創作靈感

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

DJI Mini 4K 航拍機歷史低價，HK$1,850 放飛創作靈感

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

旅行、遊玩已經厭倦了常規的拍攝視角？不妨入手一款航拍機，試一下不同的創作方向。對沒有「飛」過或者說畫質要求沒那麼高的朋友來說，DJI 這款 Mini 4K 是一個頗為均衡的選擇。目前 Prime 會員（之前的試用應該還有效？）能在 Amazon 上以歷史低價 US$239 買到這款產品，換算後約為 HK$1,850，平過本地購買而且免運費直送香港。

DJI Mini 4K 航拍機（附帶 RC-N1C 遙控器）

Amazon 特價 US$239（約 HK$1,850，免運費直送香港）｜原價 US$299

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

廣告 廣告

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

DJI Mini 4K

DJI Mini 4K 的重量僅為 246g，在全球大部分地區無需註冊即可起飛。在摺疊狀態下，其三圍只有 138x81x58mm，僅手掌般大小可輕鬆攜帶收納。裝置設有 1/2.3 英吋 12MP 感光器和等效 24mm f/2.8 鏡頭，配合三軸雲台可拍出穩定的 4K 30p、2.7K 60p 影片。其抗風能力達到 5 級（10.7m/s），圖傳範圍最遠 10km，續航力長多可達 31 分鐘。除此之外，飛行器還具備一鍵起降、自動返航、智能拍攝等方便功能，並設有下視視覺和紅外線感應系統提升安全性。

DJI Mini 4K 航拍機（附帶 RC-N1C 遙控器）

Amazon 特價 US$239（約 HK$1,850，免運費直送香港）｜原價 US$299

立即購買

DJI 香港官網售價 HK$2,179

立即購買

更多優惠：

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

👉 全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk