Amazon優惠｜Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
各種配色、尺寸齊全。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Black Friday 雖結束但優惠仍有效！正在找一款全能的高階戶外智能手錶？Garmin 旗下的 Fenix 8 系列正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。Fenix 8 AMOLED 和 Fenix 8 Solar 目前的價格分別降到了 US$750 起和 US$850 起，對應 HK$5,840 和 HK$6,620，而且都是免運費直送香港喔。
Garmin Fenix 8 AMOLED（43mm、Gorilla Glass）
Amazon 特價 US$750（約 HK$5,840， 免運費直送香港）｜原價
US$1,000
Garmin Fenix 8 Solar（47mm、藍寶石）
Amazon 特價 US$850（約 HK$6,620， 免運費直送香港）｜原價
US$1,100
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Garmin Fenix 8 AMOLED 和 Fenix 8 Solar 分別配備 AMOLED 和太陽能充電穿透反射式螢幕，前者可選藍寶石/康寧 Gorilla Glass 鏡面和鈦金屬/不鏽鋼錶圈，後者直接攻頂採用了藍寶石和鈦合金。兩個版本都是 10ATM 防水，側面設有防滲感應器按鍵。機內自帶 32GB 儲存，在智能手錶模式下續航力為最多 29 天和 48 天，GPS 使用時長最多 84 和 149 小時。Fenix 8 全系支援含潛水在內的超過 100 種運動模式，在常規監測外也會提供動態路線規劃、全球圖資（含高球、雪場地圖）、事故探測/警報等進階功能。
Garmin Fenix 8 AMOLED（43mm、Gorilla Glass）
Amazon 特價 US$750（約 HK$5,840， 免運費直送香港）｜原價
US$1,000
Garmin Fenix 8 Solar（47mm、藍寶石）
Amazon 特價 US$850（約 HK$6,620， 免運費直送香港）｜原價
US$1,100
