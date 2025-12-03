精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Amazon優惠｜Garmin Forerunner 265 破底價，HK$2,330 進階訓練數據 + Amoled 螢幕，練跑更 Pro！
運動手錶的意義早已超越紀錄里程，更是一個貼身的私人教練。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Black Friday 雖結束但優惠仍有效！對多數人而言，運動手錶的意義早已超越紀錄里程，更是一個貼身的私人教練。而 Garmin Forerunner 265 能同時照顧你的運動目標、工作效率與睡眠品質，目前更於 Amazon 上以 67 折優惠促銷。只需 US$300 已是歷史新低，約合 HK$2,330 而且免運費送到香港。是時候升級運動科技，更精確地掌握自己的表現。
Garmin Forerunner 265
Amazon 特價 US$300（約 HK$2,330， 免運費直送香港）｜原價 US
$450
Forerunner 265 搭載 1.3 吋 AMOLED 螢幕、重 47g，有觸控、按鍵雙操作介面，錶圈使採用黑色的纖維增強聚合物材質製成，能有效保持錶體的輕量化表現。智慧錶模式下最長續航力為 13 天，GPS 模式亦可達 20 小時，一次充電就足夠數天使用。
Forerunner 265 支援 30 多種專業運動模式，涵蓋跑步、鐵人三項、開放水域游泳及騎行等進階項目，搭配少SatIQ 多頻段 GNSS 定位技術，在複雜地形中自動切換衛星頻段。Forerunner 265 能每次跑步後系統會分析你的體能表現和恢復狀況，並按着 Garmin Connect 行事曆上即將到來的比賽，調節及提供「每日訓練建議」。「HRV 狀態」功能透過 Firstbeat 演算法，監測睡眠期間的心率變異度，深入了解你的整體健康、訓練表現和恢復狀況。「Garmin Coach」功能提供免費且專業的 5K、10K 和半馬等訓練計劃，儼如你的專屬教練。
另外，Forerunner 265S 擁有同樣規格，AMOLED 螢幕 1.1 吋、重量為 39g，續航力數據稍提升至智慧錶模式的 15 天和 GPS 模式的 24 小時。
Garmin Forerunner 265
Amazon 特價 US$300（約 HK$2,330， 免運費直送香港）｜原價 US
$450
Garmin Forerunner 265S
Amazon 特價 US$300（約 HK$2,330， 免運費直送香港）｜原價 US
$450
