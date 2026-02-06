Amazon優惠｜Garmin Venu 4 限時 85 折，進階健康監測＋運動指導功能全開

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Garmin Venu 4 限時 85 折，進階健康監測＋運動指導功能全開

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

日日都說要開始做運動、早點睡覺、少點壓力，但每次一到實行就好容易不了了之。如果想用數據幫自己在新一年開啟新生活，一隻夠全面的智能手錶，其實是最好的起點。 目前 Amazon 上，Garmin Venu 4 以 85 折優惠登場，只需 US$510 （約 HK$3,984) 就能免運費入手，即時解鎖進階健康監測及打開運動指導功能。

Garmin Venu 4

Venu 4 GPS 智能腕錶是一款專為健康與運動設計的高科技設備，搭載 1.2 吋 AMOLED 螢幕，提供明亮鮮豔的顯示效果。在智能手錶模式下，電池續航力可達 10 天，隨時隨地追蹤健康數據。這款腕錶具備全天候健康監測，包括 Body Battery 身體能量指數、壓力及脈搏血氧感測、女性健康追蹤、腕式光學心率感測、營養追蹤、2 分鐘即時健康快報等多項功能，幫助用家深入了解自身健康狀態。進階睡眠追蹤功能可以獲得睡眠分數及個人化建議，並檢視不同睡眠階段。

此外，專業訓練指導內建超過 80 種室內和 GPS 運動應用程式，可針對多種活動類型提供輕鬆遵循的訓練，並可透過 Garmin Coach 訓練計畫調整運動目標，滿足不同需求。Venu 4 還具備便捷的生活習慣記錄功能，能追蹤咖啡因及酒精攝取，並向健康決策提供洞見。日常智能功能包括了 LED 手電筒、來電接聽及語音操作，充分提升生活便利性。

Amazon 特價 US$510（約 HK$3,984 ＋免運費 ）｜原價 US $599.99

立即購買

