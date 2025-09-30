Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

👉Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學

運動手錶不僅僅是為了記錄運動數據，還能幫助你更深入了解自己的身體狀況，提升健康管理的效率。若果想找到功能全面且外型時尚的運動手錶，Garmin vivoactive 6 搭載 AMOLED 高亮彩螢幕，再加上內建 80 種運動模式，絕對是追求極致性價比運動愛好者的好選擇。目前，Garmin vivoactive 6 在 Amazon 上更現新低價，只需 US$249 （約 HK$1,945) 就能入手，而且免運費送到香港，趁優惠下單搶好貨！

Garmin vivoactive 6

Garmin 推出的智慧手錶 vívoactive 6，集健康追蹤與運動建議於一身，兼具實用性與時尚感。相較於上一代 vivoactive 5，新款在功能與設計上全面升級，配備了 1.2 吋 AMOLED 高亮彩觸控螢幕，搭配再生鋁合金錶圈與親膚矽膠錶帶，不論是逛街、通勤還是運動，都能輕鬆融入你的穿搭風格。在運動功能上，內建 80 種運動模式，包括步行、跑步、騎自行車、HIIT、行動性、游泳、高爾夫等。且配備進階健身模式與動畫教練，能精準記錄重訓組數、休息時間，並提供動畫指導，讓訓練更有效率。每日訓練建議會根據你的身體狀態推薦適合的運動強度，而跑步動態分析則提供步頻、步幅、觸地時間、垂直比等即時數據，助跑者優化跑姿、提升表現。

此外，手錶還內建多樣健康追蹤功能，包括 Body Battery 身體能量指數、健身年齡、手腕心率、早晨報告、壓力追蹤、月經週期和懷孕追蹤，全面了解自己的身體狀況。，vívoactive 6 支援內建音樂播放，兼容 Spotify、KKBOX、YouTube Music，與相容的智慧型手機配對，即可直接在腕錶上接收電子郵件、簡訊及提醒通知。搭配 Android 手機，可用手錶上的鍵盤回覆簡訊，或在螢幕上檢視接收到的照片。並能透過 Garmin Pay 或悠遊卡輕鬆付款。電池續航力可達 11 天，滿足長時間使用需求。

Amazon 特價 US$249.99（約 HK1,945，免運費）｜原價 US $299.99

