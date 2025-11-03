低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Amazon優惠｜Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
還能基於 Matter 和 Thread 網關實現多種 IoT 互聯、操控。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
家裡的電視功能不足想要一款機頂盒輔助？大廠產品 Google TV Streamer 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$75 促銷。換算後大約只要 HK$580，而且免運費直送香港。想要電視變聰明的話，不用等 Black Friday 就可以下手囉。
Google TV Streamer
Amazon 特價 US$75（約 HK$580，免運費直送香港 ）｜原價
US$100
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
全新的 Google TV Streamer 在設計上脫離了 dongle 型態，變成了更易搭配家庭環境的盒子形狀。它搭載了比 Chromecast with Google TV 快 22% 的處理器，並配備 4GB RAM 和 32GB 儲存，背面設有一個 USB-C、一個 HDMI 2.1 和一個 1000Mbps 乙太網路埠。機身上還有專門的遙控器尋找按鈕，讓你在語音詢問 Google 助理外又多一種啟動遙控器發聲的辦法。Google TV Streamer 支援 4K 杜比視界、杜比全景聲、HDR10、HDR10+、HLG，還能基於 Matter 和 Thread 網關實現多種 IoT 互聯、操控。它也融入了一些 AI 屬性，能自動根據你的喜好推薦內容及顯示 Google Photos 中的精彩畫面。
Google TV Streamer
Amazon 特價 US$75（約 HK$580，免運費直送香港 ）｜原價
US$100
更多優惠：
👉 Samsung Galaxy Buds 3 Pro 降至 66 折，HK$1,282 入手 AI 降噪耳機
👉 Razer Firefly V2 Pro 滑鼠墊歷史低價，HK$710 免運費 RGB 重度玩家必購
👉 M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,200 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 44 分鐘前
姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老
44歲姚子羚勇於突破自己，8月份與張振朗喺廣州舉行《黑白戀曲音樂會》，大唱《從不喜歡孤單一個》、《一事無成》及《目黑》等經典歌曲，不過被網民批評當中《一事無成》頻頻走音及甩拍子，叫姚子羚都係好好拍戲。日前，姚子羚再次突破，今次就喺髮型上帶來大改變，以碎分瀏海新髮型現身《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》宣傳新劇《玫瑰戰爭》，其新造型引起網民熱烈討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校
TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 粵劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象
全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【新聞點評】一個萬聖節 港滬雙城記
上海能否取代香港？在某些範疇或許可以，但至少有一件事情，香港短期內難以被代替。話說在上周五，全港大批市民扮鬼扮馬歡慶萬聖節，港九新界各區人頭湧湧，掀起「近十年罕見」盛況；而在熱烈過節的「嘩鬼」當中，不少都是「高才通」人士。另一邊廂，內地今年繼續嚴打萬聖節活動，尤其是上海的熾熱氣氛不再。由此角度看，香港現時剩下其中一個優勢，其實是去做一些上海暫時不能做的事情，從萬聖節到穩定幣，都是同樣道理。信報財經新聞 ・ 11 小時前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 1 天前
羅湖、福田等口岸周三起實施刷臉智能通關
【Now新聞台】國家移民管理局公布多項港澳台移民及出入境管理服務政策，包括本港多個來往內地的口岸，周三起實施人面識別通關。國家移民管理局公布10項移民和出入境管理服務政策措施，包括周三起，在深圳皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡等多個口岸實施人面識別通關，適用於年滿14歲以上，同意採集核驗面相、指紋等信息，並持有效證件的內地及港澳居民。周三起亦會同步將港珠澳大橋、高鐵西九龍站等五個口岸劃為240小時過境，免簽政策適用入境口岸55個國家的公民，入境後可停留不超過240小時，從事旅遊、商務、訪問、探親等活動。建設中的河套港深創科園在區內科研場所、創科企業等工作的內地人，周三起經深圳園區管理部門備案後，可獲簽發3年多次有效往來港澳的人才簽注，申請時毋須提交人才證明。 #要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
太子集團關聯保險經紀與證券公司 被暫時吊銷牌照
最新消息，證監會網站資料顯示，與太子集團（Prince Group）關聯的保險經紀公司與證券公司，Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，於「《證券及期貨條例》及/或《打擊洗錢條例》下的牌照」類別下最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註又顯示：「終止了受規管活動業務」。Yahoo財經 ・ 3 小時前
101、故宮都輸了！「台北最強景點」狂吸1525萬人：交通方便、娛樂美食多
台北觀光魅力持續發燒，不僅擁有繁華的商圈與世界級地標，更有豐富的文創園區與歷史建築，滿足各年齡層遊客的多元需求。根據交通部觀光署最新統計數據顯示，2025年１月至７月台北市人氣景點排行榜出爐，西門町商食尚玩家 ・ 4 小時前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 1 天前
多地迎強降雨降雪降溫 氣溫或創立秋後新低
【on.cc東網專訊】內媒周一（3日）報道，全國本周將開啟「雨雨雪雪冷冷」的天氣「大亂鬥」模式，多地迎強降雨降雪降溫。其中南方有大範圍降雨東擴，西北有新一輪強降雪登場，前有霧和霾打游擊，後有較強冷空氣橫掃中東部，還將受目前為強烈熱帶風暴的今年第25號颱風「海鷗」on.cc 東網 ・ 2 小時前
習近平送小米手機 李在明問通訊保安 習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯死亡案 否認吸毒藏毒 大馬媒體引警方稱：他尿液對4毒品呈陽性
有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，警方於上月22日下午1時許接報發生命案後，趕至吉隆坡某高級酒店房內調查，當時謝侑芯已死亡，而42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜內地旅客讚大角咀一街道譯名「封神」 神譯名背後有段故？
近年內地旅客來港不再僅是購物，更喜愛城市深度遊，而香港不少街道譯名均十分有特色，引來遊客熱議。近日有網民在小紅書發文，提到位於大角咀的一條名為「詩歌舞街」的街道。該網民直言，香港這麼多條街道，「詩歌舞街」可說是「封神之作」。他稱，sycamore本意是無花果，但中文譯名把其升格了，更能夠保留相近發音。am730 ・ 1 天前
安巴比讓12碼畀Vini 沙比公開維護
【Now Sports】皇家馬德里上周六西班牙甲組聯賽，主場以4球大勝華倫西亞，比賽中，攻入兩球的安巴比，在第2個12碼的操刀權，讓予隊友雲尼素斯，但後者宴客，教練沙比阿朗素賽後維護兩人的決定。安巴比（Kylian Mbappe）在皇馬獲比賽中的第2球12碼時，主動讓予雲尼素斯主射，但Vini操刀失手被門將撲出，幸好球隊最後大勝4:0，全取3分，繼續高踞榜首。沙比阿朗素賽後說：「我們安排安巴比是操刀12碼首選球員，其他的由他們決定，我想兩人也射入12碼，這是爭取入波好機會，基利安先攻入第1個極刑，當然希望第2球也入，只是事與願違。」之前一輪西甲國家打吡賽後，雲尼素斯因為中途被調離場，因而同沙比阿朗素關係緊張，今次主射12碼事件，沙比並沒有怪責任何人，看來兩人已就Vini公開道歉後，冰釋前嫌。now.com 體育 ・ 22 小時前
國家級幽默！習近平贈李在明小米機：你看看有無後門？
中國國家主席習近平與南韓總統李在 1 日在韓國出席 APEC 峰會期間舉行了雙邊會晤。習近平贈送小米手機給李在明時稱「看看有沒有後門」，讓李在明忍不住大笑，展現難得輕鬆幽默的一面。 會談開始前，兩國領導人互贈禮物，習近平主席送給李在明總統夫婦兩部小米旗艦曲面螢幕手機和文房四寶。鉅亨網 ・ 6 小時前
荷蘭晶圓斷供！安世中國：庫存充足 能夠滿足客戶至年底
安世中國周日（2 日）凌晨發布致客戶公告函，稱荷蘭安世半導體單方面決定自 2025 年 10 月 26 日起停止向位於東莞的封裝測試工廠（ATGD）供應晶圓，目前公司庫存充足，能夠滿足客戶至年底乃至更長時間的訂單需求。鉅亨網 ・ 9 小時前