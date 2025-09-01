Amazon優惠｜GoPro Hero13 Black 超廣角套裝 69 折搶購！潛水、滑雪、旅拍，挑戰極限視野

小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
想要將潛入深海時的夢幻景致、旅途中的壯闊風光全部一鏡收錄？只有超廣角鏡頭能夠滿足你的需要！能夠更換鏡頭的 GoPro Hero13 Black 超廣角套裝，正在 Amazon 上以 69 折促銷，只需 US$329（約 HK$2,572）就能免運費入手，價格打破歷史最低價，旅行達人們萬勿錯過。
GoPro Hero13 Black 超廣角套裝
GoPro Hero13 Black 擁有 1.4 吋正面螢幕、2.27 吋後方觸控螢幕，最大亮點在於可外接專用 HB 鏡頭模組，相機更能在安裝後自動識別鏡頭類型並智能調校至最佳拍攝參數，大幅提升創作靈活性與畫質表現。
HERO13 Black 支援高達 5.7K 60fps 及 4K 120fps 超高規格錄影，並提供更寬廣的動態範圍，細節還原能力顯著提升。搭載 HyperSmooth 超強防抖 6.0，無論是激烈運動或複雜環境拍攝，畫面依然流暢穩定，什至在低至 -10° 的低溫下能保持攝錄。
本代機身引入革新磁吸結構，可快速更換配件與連接外部電源，同時內建電池容量提升至 1,900mAh，在滿電状态下可連續拍攝 1080p 30fps 影片超過 150 分鐘，4K/5.3K 30fps 影片則可達 90 分鐘。此外，相機配備 27MP 高感光元件，支援 HLG HDR 與 10-bit G-Log 專業色彩模式，並加入 WiFi 6 技術，實現極速無線傳輸。
GoPro Hero13 Black 超廣角套裝
Amazon 特價 US$329.99（約 HK$2,572＋免運費 ）｜原價 US
$479.99
GoPro Hero13 Black
Fortress 售價 HK$3,200
GoPro 超廣角鏡頭模組 (HERO13)
Frotress 售價 HK$780
