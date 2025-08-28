Amazon優惠｜HP OmniBook 5 破底價，HK$4,670 入手 14 吋輕便長續航 Copilot+ 筆電

炎明熹現身聲夢聚會 日前遊日落淚粉絲心痛
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
高通和微軟在 Copilot+ PC 上的合作較以往更為成功，而 HP 推出的 OmniBook 5 便是該類產品中一個不錯的選擇，它目前正在 Amazon 上以歷史新低 US$600 促銷。換算過來大約是 HK$4,670，非常適合需要兼顧輕便性和續航力的學生及上班族。
HP OmniBook 5 搭載了 Snapdragon X Plus 處理器，同時配備 16GB RAM 和 1TB SSD。其面板材質為 OLED，解析度達到 1,920x1,200（16:10 比例），反應時間為 0.2ms，適合工作、娛樂等不同場景。裝置的重量約為 1.3kg，機身側面設有 2 個 USB-C 和 1 個 USB-A 連接埠。作為一款 Copilot+ PC，它能讓你流暢運行 Windows 11 的各種 AI 輔助功能。另外裝置的續航力長達 34 小時，而且只要 30 分鐘就能充入一半電量。
