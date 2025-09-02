Amazon優惠｜Insta360 X3 運動相機歷史新低，HK$1,950 體驗 5.7K 360 HDR 全景 + 4K 超廣角拍攝

新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
可以一部機兼任 360 全景相機 + 4K 運動相機的 Insta360 X3，在 Amazon 上限時降到了歷史新低， 只需 US$250（約 HK$1,950）即可入手，而且免運費直送香港。Insta360 X3 較前代用上更高像素 CMOS，同時支援單鏡模式，讓熱愛冒險的你可以隨意紀錄 360 度全景畫面。或是配合隱形自拍桿來錄影超廣角、超高清的第一身和第三身刺激畫面，當然少不了 FlowState 防震技術與 360 度水平校正功能讓畫面始終保持穩定，絕對是運動愛好者紀錄精彩畫面必備的工具。
Insta360 X3 結合了 5.7K 360 度全景拍攝與 4K 運動相機的強大功能，能輕鬆捕捉令人驚豔的影像。X3 具備 360 度 Active HDR 影片拍攝能力，搭配 AI 驅動的 Insta360 應用程式，能在後期自由取景，輕鬆重構畫面。X3 擁有強大的廣角拍攝能力，可以選擇 4K 30fps 或 2.7K 60fps MaxView 超廣角模式，以高達 170 度視野捕捉壯闊場景。而 FlowState 防震技術與 360 度水平校正功能，確保畫面始終穩定流暢，告別晃動模糊。搭配隱形自拍棒，更能輕鬆實現空拍視角和第三人稱視角。
X3 配備更大的 1/2" 4800 萬像素感光元件，即使在夜間也能呈現出色的影片效果， 支援 8K 全景延時攝影，全景照片更可達到驚人的 7200 萬像素。
