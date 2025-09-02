Amazon優惠｜Insta360 X3 運動相機歷史新低，HK$1,950 體驗 5.7K 360 HDR 全景 + 4K 超廣角拍攝

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Insta360 X3 運動相機歷史新低，HK$1,950 體驗 5.7K 360 HDR 全景 + 4K 超廣角拍攝

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

可以一部機兼任 360 全景相機 + 4K 運動相機的 Insta360 X3，在 Amazon 上限時降到了歷史新低， 只需 US$250（約 HK$1,950）即可入手，而且免運費直送香港。Insta360 X3 較前代用上更高像素 CMOS，同時支援單鏡模式，讓熱愛冒險的你可以隨意紀錄 360 度全景畫面。或是配合隱形自拍桿來錄影超廣角、超高清的第一身和第三身刺激畫面，當然少不了 FlowState 防震技術與 360 度水平校正功能讓畫面始終保持穩定，絕對是運動愛好者紀錄精彩畫面必備的工具。

Insta360 X3 全景運動相機

Amazon 特價 US$250（約 HK$1,950，免運費直送香港）｜原價 US $379.99

立即購買 立即免費試用 Prime 會員

👉 Prime Day 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10

Insta360 X3 結合了 5.7K 360 度全景拍攝與 4K 運動相機的強大功能，能輕鬆捕捉令人驚豔的影像。X3 具備 360 度 Active HDR 影片拍攝能力，搭配 AI 驅動的 Insta360 應用程式，能在後期自由取景，輕鬆重構畫面。X3 擁有強大的廣角拍攝能力，可以選擇 4K 30fps 或 2.7K 60fps MaxView 超廣角模式，以高達 170 度視野捕捉壯闊場景。而 FlowState 防震技術與 360 度水平校正功能，確保畫面始終穩定流暢，告別晃動模糊。搭配隱形自拍棒，更能輕鬆實現空拍視角和第三人稱視角。

X3 配備更大的 1/2" 4800 萬像素感光元件，即使在夜間也能呈現出色的影片效果， 支援 8K 全景延時攝影，全景照片更可達到驚人的 7200 萬像素。

Insta360 X3 全景運動相機

Amazon 特價 US$250（約 HK$1,950，免運費直送香港）｜原價 US $379.99

立即購買

更多優惠：

👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 WD_Black SN7100 SSD 歷史低價，HK$390 擴充掌機、筆電容量玩家必購

👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港

👉 M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦

👉 Shokz OpenFit 2 首降，HK$1,090 體驗好音質開放式耳機

👉 Alienware 18 Area-51 破底價，HK$23,000 入手 5080 電競強機平過本地一萬蚊

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk