Amazon優惠｜Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！68 折入手 8K 隱形自拍神器

Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！68 折入手 8K 隱形自拍神器

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

👉Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學

現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。目前，Amazon 正在進行一場震撼的舊型號清貨優惠， Insta360 X4 降至 68 折，只需 US$339 (約 HK$2,643) 就能入手，打破歷史最低價之餘，更免運費直送香港。無論潛水、滑雪、還是日常 Vlog，X4 都能讓你拍出電影級畫面，自拍更可以隱藏自拍杆，效果更震撼！

立即申請 Prime 會員

Insta360 X4 標準套組

Insta360 X4 的畫面衝上了 8K 超高清解析度，即使後期放大裁切，依舊能展現驚人的細節。而且還有 5.6K 120fps 招牌招彈時間效果拍攝，而且 5.7K 規格影格率提升至 60fps，帶來更清晰流暢的拍攝體驗，更支持 4K 100fps 慢動作拍攝。 360º 全景影片可透過 Insta360 App 中的 AI 剪輯工具，後期自由選取所需角度，隨心構圖。使用隱形自拍棒配合 X4 拍攝，無需透過後製處理，自拍棒就能在畫面中完全消失，輕鬆拍出低空跟拍視角和第三人稱視角。它也支援 AI 手勢控制，內建 2,290mAh 電池，相比前代續航力也增強了 67% 之多。設計上還有一個明顯變化，就是原本不太好用的黏貼式鏡頭保護鏡片變成了快拆式。這樣更換越發方便，要把相機裝進潛水殼也更為容易。

Insta360 X4 標準套組

Amazon 特價 US$339.99 (約 HK$2,643，免運費）| 原價 US$499.99

立即購買

Insta 360 官網 HK$3,399 | 原價 HK$3,999

立即購買

