Amazon優惠｜iPad mini 7 八折激促，近期好價 HK$3,110 購順手小平板
8.3 吋的大小拿來玩遊戲和看書都不錯。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
返校季期間，Apple 的產品也開始出現新一輪優惠。今天 iPad mini 7 在 Amazon 上打出八折，現在 128GB 的 Wi-Fi 型號價格直接降至 US$399，算是近期好價，也就是差不多 HK$3,110 就能買到 Apple 最新的小平板了。
第七代 iPad mini（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$399（約合 HK$3,110，需要代運）｜原價
US$499
對喜歡玩遊戲或是看電子書的人來說，8.3 吋的 iPad mini 仍算是一個不會出錯的選擇。它有著更符合當下潮流的設計，而且配備有 Touch ID。其輕巧機身不會對長時間握持造成太大負擔，價格也處在適中的位置。效能方面，最新款已經升級到了 A17 Pro 晶片，日常大部分操作應該都可以輕鬆應對。
第七代 iPad mini（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$399（約合 HK$3,110，需要代運）｜原價
US$499
Apple 香港售價 HK$3,799
