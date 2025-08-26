Amazon優惠｜iPad mini 7 八折激促，近期好價 HK$3,110 購順手小平板

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iPad mini 7 八折激促，近期好價 HK$3,110 購順手小平板

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

返校季期間，Apple 的產品也開始出現新一輪優惠。今天 iPad mini 7 在 Amazon 上打出八折，現在 128GB 的 Wi-Fi 型號價格直接降至 US$399，算是近期好價，也就是差不多 HK$3,110 就能買到 Apple 最新的小平板了。

第七代 iPad mini（128GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$399（約合 HK$3,110，需要代運）｜原價 US$499

立即購買 立即免費試用 Prime 會員

👉 Amazon 優惠｜Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

👉 Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Prime Day 2025｜Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10

iPad mini 7

對喜歡玩遊戲或是看電子書的人來說，8.3 吋的 iPad mini 仍算是一個不會出錯的選擇。它有著更符合當下潮流的設計，而且配備有 Touch ID。其輕巧機身不會對長時間握持造成太大負擔，價格也處在適中的位置。效能方面，最新款已經升級到了 A17 Pro 晶片，日常大部分操作應該都可以輕鬆應對。

第七代 iPad mini（128GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$399（約合 HK$3,110，需要代運）｜原價 US$499

立即購買

Apple 香港售價 HK$3,799

立即購買

更多優惠：

👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Marshall Major V 耳機限時重返歷史低價！US$99 免運費即入手

👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港

👉 M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦

👉 M4 MacBook Air 返校季創新低，HK$6,240 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk