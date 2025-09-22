Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Amazon優惠｜JBL Go 4 歷史低價，HK$310 入手亮眼小喇叭組對更佳

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

在市面上眾多隨身小喇叭中，JBL 的 Go 產品線憑藉顯眼的大 logo 和簡潔的方磚造型應該給不少人都留下了深刻印象。該系列的最新產品 JBL Go 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價促銷，單機僅 US$40，約合 HK$310，而且符合滿 US$49 免運費直送香港。它還支援配對組成立體聲，直接下單 2 個也是不錯的選擇喔。

JBL Go 4

Amazon 特價 US$40（約 HK$310，可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價 US$50

立即購買 按此加入 Prime 會員

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

JBL Go 4 採用了回收塑膠材料，重量不足 200g，機身具備 IP67 防塵防水機能。它的側面設有好按的大尺寸實體按鈕，角上還有一圈小小的掛繩，方便你隨時隨地播放音樂。喇叭的 RMS 輸出功率為 4.2W，支援藍牙 5.3。透過 JBL 的 Auracast 技術，多台 JBL Go 4 或其它相容的 JBL 喇叭還能組合輸出立體聲。至於續航力，標準播放能用 7 個小時。如果開啟稍許削弱低頻的 Playtime Boost 模式，還能獲得額外 2 小時續航時間。

