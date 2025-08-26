Amazon優惠｜Kindle Colorsoft 單機首降，HK$1,720 購彩漫閱讀利器

【動物專訊】動物友善城市包括狗狗居住權，但不只很多屋邨及屋苑禁止養狗，一些標榜准許養狗的屋苑，也對狗主多加阻攔，更間接鼓吹仇狗風氣。天水圍Wetland Seasons Park雖然准許養狗，但卻在通告中列明不准在屋苑公眾地方範圍內遛狗，甚至拍攝狗主帶狗便溺時的相片，以大字報方式放在屋苑應用程式進行公審，令很多狗主都感到很大壓力。有居民對本報表示，管理處聲稱相關狗主沒有清潔狗隻便溺，但他朋友其實兩次均有清潔，仍然被放上去公審。本報正向該管理公司查詢有關情況。 有居民對本報表示，Wetland Seasons Park准許養狗，公契亦寫明只要上繩，便可以帶狗進入屋苑公眾範圍，然而屋苑管理處卻多次在通告中列明公眾地方範圍嚴禁遛狗，令養狗住戶長期感到很大壓力及受到歧視。 他說：「很多狗主帶狗狗在屋苑行走，會被鄰居監視拍照，而管理處亦長期看着CCTV監控，當看到狗主在某一位置逗留時間有點長，便會叫保安出來驅趕，狗主們承受大壓力，我自己亦曾被人跟蹤拍照，放上屋苑群組。」 他又表示，管理處還會偷拍一些狗主帶狗便溺的相片，並以大字報方式在屋苑的應用程式向所有住戶展示，令很多狗主受害。他說：「管理處對

香港動物報 ・ 1 天前