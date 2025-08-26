Amazon優惠｜Kindle Colorsoft 單機首降，HK$1,720 購彩漫閱讀利器

19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
各位喜歡用閱讀器看漫畫（尤其是彩漫）的朋友，Amazon 去年末新出的 Kindle Colorsoft 第一次有了單機折扣（之前必須要買套裝才有打折）。目前它正以 US$220 促銷，換算過來大約為 HK$1,720，正是入手的不錯時機！
Amazon Kindle Colorsoft（16GB）
Amazon 特價 US$220（約 HK$1,720，需要代運）
原價 US$250
作為全新的產品線，Kindle Colorsoft 號稱能帶來「如同在紙張上呈現出來的豐富色彩」。它配備了一片 7 吋防眩光彩色螢幕，在黑白和彩色狀態下畫素密度分別為 300 ppi 和 150 ppi。透過對硬體和演算法的針對性優化，Amazon 也讓裝置呈現出了頗為不錯的對比度，並確保了最多 8 週的續航力。除此之外，這款閱讀器也支援無線充電和藍牙且具備 IPX8 防水機能，內建容量為 16GB。
Amazon Kindle Colorsoft（16GB）
Amazon 特價 US$220（約 HK$1,720，需要代運）
原價 US$250
