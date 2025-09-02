Amazon優惠｜Lexar Professional Go Portable SSD 新低，最低 HK$820 防水 ProRes 拍攝伴侶直送香港

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Lexar Professional Go Portable SSD 新低，最低 HK$820 防水 ProRes 拍攝伴侶直送香港

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

在為自己的手機找一款即插迷你固態硬碟？Lexar 的 Professional Go Portable SSD 目前正以歷史新低價在 Amazon 上大力促銷。無論是 1TB 還是 2TB 型號都有大幅度優惠，只要 US$105 和 US$185 即可入手。換算成港幣大約是 HK$820 和 HK$1,440，而且是免運費直送香港地址喔。

Lexar Professional Go Portable SSD

Lexar Professional Go 隨身 SSD 擁有 13g 超輕機身，且具備 IP65 防塵防水和最高 1 米防跌落機能。它自帶 USB-C 3.2 Gen 2 連接埠，讀、寫速度分別可達到 1,050MB/s 和 1,000MB/s，能輕鬆應對 4K 60p ProRes 等錄影規格。

Lexar Professional Go Portable SSD（1TB）

Amazon 特價 US$105（約 HK$820，免運費直送香港）｜原價 US$190

立即購買

Lexar Professional Go Portable SSD（2TB）

Amazon 特價 US$185（約 HK$1,440，免運費直送香港）｜原價 US$300

立即購買

