Amazon優惠｜LG S40T Soundbar 直降 6 折，千元預算打造家庭影院，全景聲體驗

LG S40T Soundbar 直降 6 折，千元預算打造家庭影院，全景聲體驗

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

想睇戲、煲劇、打機都有影院級音效，但又不想為了一套音響花大錢？今次 Amazon 的折扣價位，基本上能用千元預算圓一個家庭影院夢。 目前 Amazon 上 LG S40T Soundbar 套裝直降至 6 折，用 US$136 的價錢，即港幣一千元左右就可以入手一套支援 2.1 聲道沉浸式環迴立體音效的 Soundbar 組合，更免運費送到香港。對一直嫌電視原生喇叭聲音不夠立體、未夠震撼的人來說，可以說是超抵玩升級方案。

LG S40T Soundbar

LG S40T Soundbar 直降 6 折，千元預算打造家庭影院，全景聲體驗

LG S40T Soundbar 的設計與音效性能無縫結合於 LG 電視，配備創新 WOW 介面，可以輕鬆操作音響系統，輕鬆切換模式、管理帳戶並使用其他便捷功能。S40T Soundbar 與 LG 電視的獨特音效和音域完美協調，提供深邃而震撼的聲響體驗。

搭載 300W 2.1 聲道環迴立體聲系統和重低音喇叭，能夠投射出栩栩如生的音景，彷如置身其境。同時支援 AI Sound Pro 功能，能智能檢測用戶所觀看的內容類型，自動應用最佳音效設定，營造完美氛圍。而 3 段均衡器設計，則提供多元化的聆聽選擇，無論是電影、音樂還是遊戲，都能享受到驚豔的音效效果。

Amazon 特價 US$136.99（約 HK$1,066＋免運費 ）｜原價 US $229.99

立即購買

LG 雙 12 兩件 88 折 ：HK$1,126.4 | 原價 HK$2,080

立即購買

