Amazon優惠｜LG XBOOM 360 藍牙喇叭減近半價！360° 澎湃音效點燃氣氛

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

LG XBOOM 360 藍牙喇叭減近半價！360° 澎湃音效點燃氣氛

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

👉Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學

家庭派對怎少得音樂相伴？ LG XBOOM 360 藍牙喇叭 擁有 360° 全方位環繞音效技術，能以澎湃音效點燃全場氣氛，絕對稱得上是派對神器。目前 Amazon 上 以近半價促銷，只需 US$105 （約 HK$824）就能免運費入手，是時候體驗音樂包圍全身的震撼感受，讓派對氣氛瞬間升溫。

立即申請 Prime 會員

XBOOM 360 XO2T 便攜式藍牙喇叭

LG XBOOM 360 藍牙喇叭減近半價！360° 澎湃音效點燃氣氛

廣告 廣告

LG XBOOM 360 XO2T 藍牙喇叭集成 360° 環繞音效技術，無論放於何處，都能為用戶提供沉浸式的聆聽體驗。通過雙三音路音響系統設計，喇叭採用絲質球頂與玻璃纖維等高品質材料，實現高音清晰、中音準確、低音強勁，音效覆蓋各個方向，帶來均衡而真實的音質表現。

除了音質表現，XBOOM 360 XO2T 還內建 360° 氣氛燈，可根據需求調整燈光顏色，開放式設計為空間增添更多視覺層次感。其圓弧形外觀與頂部單桿手柄的設計，不僅提升了便攜性，還能與多種家居風格融為一體，兼具實用性與美感。

通過專屬 XBOOM 應用程式，用戶可輕鬆控制音效模式、燈光設置及播放清單等功能。此外，裝置還能與 LG 電視配對，升級為家庭影院音響系統，提供更為沉浸的立體聲效果。XO2T 擁有 IP55 級防水防塵設計，適合室內外使用。電池續航能力長達 15 小時，確保音樂與氣氛不間斷。

Amazon 特價 US$105.99 (約 HK$466，免運費）| 原價 US $199.99

立即購買

LG 官網 HK$1,280 | 原價 HK $1,480

立即購買

更多相關優惠：

👉LG優惠｜純黑家電系列額外再折！黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6

👉Sharp 家電網店 優惠，空氣清新機低至 HK$1,056，65 折入手燒烤微波爐

👉Amazon優惠｜Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！68 折入手 8K 隱形自拍神器

👉超薄 iPhone Air 手機殼點配搭？5 款女生一眼心動款式推介

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk