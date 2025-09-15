銀債開售｜專家建議抽 30 手
Amazon優惠｜M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
適合大部分人的 iPad。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
新學期開始，11 吋和 13 吋的 M3 iPad Air 雙雙回到了歷史低價。目前它們在 Amazon 上正以低至 US$449 和 US$649 的低價促銷，換算過來大約是 HK$3,500 和 HK$5,050，正是入手的絕佳時機。
M3 iPad Air 11（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$449（約 HK$3,500，需要代運）｜原價
US$599
M3 iPad Air 13（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$649（約 HK$5,050，需要代運）｜原價
US$799
👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10
M3 iPad Air 設計變動不大，基本就是為 M3 晶片而設的慣例升級。新 Air 依然分 11 吋和 13 吋兩種尺寸，對應 2,360 x 1,640 及 2,732 x 2,048 解析度，刷新率為 60Hz。其前後均設有 12MP 相機，視訊時支援人物置中。電池分別為 28.93Wh 和 36.59Wh，以 Wi-Fi 瀏覽網頁或播放影片續航力可達 10 小時。除此之外，裝置還配有 8GB RAM，並支援 Wi-Fi 6E、藍牙 5.3、eSIM 和 USB-C 3.0。
M3 iPad Air 11（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$449（約 HK$3,500，需要代運）｜原價
US$599
Apple 香港售價 HK$4,599
M3 iPad Air 13（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$649（約 HK$5,050，需要代運）｜原價
US$799
Apple 香港售價 HK$6,299
