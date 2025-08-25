拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
Amazon優惠｜M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
適合大部分人的 iPad。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
學生返校季拉開帷幕，11 吋和 13 吋的 M3 iPad Air 雙雙刷新了歷史低價。目前它們在 Amazon 上正以低至 US$449 和 US$649 的低價促銷，換算過來大約是 HK$3,520 和 HK$5,090，正是入手的絕佳時機。
M3 iPad Air 11（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$449（約 HK$3,500，需要代運）｜原價
US$599
M3 iPad Air 13（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$649（約 HK$5,070，需要代運）｜原價
US$799
👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10
M3 iPad Air 設計變動不大，基本就是為 M3 晶片而設的慣例升級。新 Air 依然分 11 吋和 13 吋兩種尺寸，對應 2,360 x 1,640 及 2,732 x 2,048 解析度，刷新率為 60Hz。其前後均設有 12MP 相機，視訊時支援人物置中。電池分別為 28.93Wh 和 36.59Wh，以 Wi-Fi 瀏覽網頁或播放影片續航力可達 10 小時。除此之外，裝置還配有 8GB RAM，並支援 Wi-Fi 6E、藍牙 5.3、eSIM 和 USB-C 3.0。
M3 iPad Air 11（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$449（約 HK$3,500，需要代運）｜原價
US$599
Apple 香港售價 HK$4,599
M3 iPad Air 13（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$649（約 HK$5,070，需要代運）｜原價
US$799
Apple 香港售價 HK$6,299
更多內容：
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Marshall Major V 耳機限時重返歷史低價！US$99 免運費即入手
👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
👉 M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
👉 M4 MacBook Air 返校季創新低，HK$6,240 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Amazon優惠｜Marshall Major V 耳機限時重返歷史低價！US$99 免運費即入手
之前錯過了在 Prime Day 以歷史低價入手 Marshall 耳機的朋友，現在 Major V 又在 Amazon 上降回到 US$99 的底價限時促銷了。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
下一代 iPhone 將於明年發佈，配備四顆相機、Touch ID 及 Apple 自家蜂窩模組
Bloomberg 的 Mark Gurman 今天在其 Power On 通訊中透露了一些關於即將推出的可摺 […]TechRitual ・ 1 天前
Samsung Galaxy A17 5G 在英國正式上架
Samsung Galaxy A17 5G 於本月早些時候發佈，現在可通過 Samsung 的官方網站及 Am […]TechRitual ・ 1 天前
Amazon優惠｜AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以近期好價 US$99 促銷中。換算之後大約只要 HK$770，仍比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
全港捕獲活鼠量升約4成至8.96萬隻 政府採熱能探測攝錄機查鼠蹤
【on.cc東網專訊】政府於滅鼠方面，自去年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，每半年在全港各區進行鼠隻活動調查，取代傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情況的方法。而食環署去年於全港各區捕獲共約89,600隻活鼠，較2023年同期增加約4成，其中在荃灣鱟地坊後on.cc 東網 ・ 1 天前
【惠康】至筍美食優惠 紐西蘭Zespri奇偉果$18/5個（即日起至28/08）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有紐西蘭Zespri奇偉果、紐西蘭星光蘋果、泰國酷可椰即飲椰青、春沐源皇珈紅串茄、美國黑安格斯Q版牛扒、冰鮮山地雞、越南Meadows原隻特大虎蝦、立頓 港式/台式/日式即沖奶茶、優益C活性乳酸飲品原味/低糖同埋麥香威爾急凍牛乳/伯爵瑞士卷，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 22 小時前
Tesla 在柏林工廠生產第 100,000 輛新款 Model Y
Tesla 在柏林的 Gigafactory 生產了第 100,000 輛全新 Model Y。這一里程碑由電 […]TechRitual ・ 7 小時前
投資人緊盯輝達財報 美股多收跌
（法新社紐約25日電） 投資人密切關注人工智慧晶片巨擘輝達（NVIDIA）將於本週稍晚公布財報，美國股市主要指數今天大多收低。那斯達克指數小挫47.25點或0.22%，收21449.29點。法新社 ・ 2 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 發佈：配備 10.9 吋螢幕及 8,000 mAh 電池
經過數周的洩漏和傳聞，Samsung 今日正式發佈了 Galaxy Tab S10 Lite。這款平板配備 1 […]TechRitual ・ 11 小時前
特朗普怒轟 ABC、NBC 「假新聞」 不滿被唱衰：贊成當局撤銷牌照︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普在社交平台 Truth Social 發文，猛烈抨擊美國廣播公司（ABC）及全國廣播公司（NBC），指兩間電視網絡「極度偏頗」，聲稱會支持聯邦傳播委員會（FCC）撤銷它們的牌照。特朗普表示，這些媒體對他 97% 的報道都是負面，形容是「民主黨的附屬機構」，並直言「他們如此偏頗、不誠實，已經是真正威脅我們的民主」。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
全運會｜保齡球群眾賽事結束 港隊男女子團體分列第5與第9名
全運會群眾比賽保齡球項目決賽3日賽事結束。綜合3日賽事，男子團體冠軍由廣西奪得，以3分之差壓過獲亞軍的湖北，至於四川獲季軍，港隊名列第5；女子團體金牌由江蘇取得，安徽及湖北分別獲得銀牌及銅牌，港隊排第9。 至於今日舉行的五人隊際賽，男子組前三名排名依次為湖北，四川及廣東，港隊排在第7，女子組的前三名依次為江蘇，湖北及廣西，港隊排第8。 本港男子代表隊成員謝樂生表示，視首日個人賽為汲取經驗，認為自己在今日隊際賽時的表現發揮得較好，他說雖然未能踏上頒獎台，但成績較預期理想，他感謝家人及朋友支持，形容現場氣氛熱烈，期望保齡球項目再獲納入全運會項目。 本港女子代表隊成員李詠茵表示，三日比賽期間有發揮得較好，亦有失誤之處，她會繼續努力訓練，希望再有機會參與保齡球賽事，與其他地方球手交流競技。香港電台-體育 ・ 1 天前
片場從不理女兒 李炳憲爆料孫藝真冷漠
[NOWnews今日新聞]韓國全新驚悚電影《徵人啟弒》8月底即將上映，日前在電影發佈會中，孫藝真提到結婚生子對演媽媽的角色很有幫助，然而卻被李炳憲爆料她在片場很冷漠，都不理飾演兩人女兒的兒童演員崔昭律...今日新聞 娛樂 ・ 13 小時前
Google Drive 新增 Google Vids 整合功能以便捷進行影片編輯
Google Drive 最近在視頻上傳方面變得越來越友好。近期，Google 為其雲端存儲平台新增了自動字幕 […]TechRitual ・ 1 天前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
Tesla Model Y L 於 2025 年 9 月售罄
根據最新消息，Tesla 的 Model Y L 在中國的 2025 年 9 月已經售罄。這一信息在 Tesl […]TechRitual ・ 12 小時前
觀塘美食2025〡20間觀塘午餐Lunch推介！招牌泰火無骨雞飯/台灣牛肉麵/鐵板拌飯/世一豉油雞
觀塘午餐食乜好？觀塘作為東九龍最重要的工商區之一，辦工室、寫字樓愈來愈多，也催生不少新食店，工廈美食很多更是臥虎藏龍，不論是打工仔午餐食晏，還是專程來掃區搵食也好，觀塘也有不少好選擇，現在就為你推介20間必試觀塘午餐好店！Yahoo Food ・ 1 天前
紐記有個冰封沙拿悍將
【Now Sports】紐卡素惡鬥衛冕球隊利物浦，關鍵可能是利華文圖能否像上屆聯賽盃決賽一樣，成功箝制沙拿。利物浦今夏雖有達雲紐尼斯及路爾斯迪亞斯離隊，但引入穫斯、伊傑迪基、卡卡斯、謝利美菲林龐，進一步加強實力。不過就算有多名具實力的新兵加盟，隊中最具威脅的人物，始終是效力了9季的沙拿（Mohamed Salah）。沙拿在英超首輪4:2擊敗般尼茅夫的比賽中取得一球，加盟利物浦至今已經累積射入246球。紐卡素絕對認識沙拿的實力，去季主場3:3對戰的比賽，儘管比賽大部份時間都取得優勢，但就是沙拿場上15分鐘的表現，足以將優勢完全扭轉。只要成功凍結沙拿，其隊友就會受到影響。兩軍在去屆聯賽盃決賽交手，當時被睇低一線的紐卡素，在整體交出表現下以2:1贏波奪冠，其中2月取代受傷賀爾出任左閘的利華文圖（Tino Livramento），對比賽影響最大，他在溫布萊做出很多能人所不能的事，就是整場成功箝制沙拿，更在該場比賽交出助攻，令伊薩射入奠定性入球。22歲的利華文圖在今夏協助英格蘭贏得U21歐洲國家盃，在決賽對德國踢足，並入選賽事最佳陣容。他當然清楚周一對戰所面對的艱巨任務，要將沙拿的威脅減至最低絕now.com 體育 ・ 15 小時前
Lens Technology 2025 Mid-Term Performance Report: AI and Smart Vehicles Propel Growth, Global Expansion Accelerates
HONG KONG SAR - Media OutReach Newswire - 25 August 2025 - On August 25, 2025, Lens Technology (300433.SZ, 06613.HK) released its 2025 half-year financial report, highlighting robust growth driven by advancements in AI terminals, smart vehicles, humanoid robots, and an accelerated global expansion strategy. Through continuous innovation and expanded production capabilities, the company is well-positioned to seize opportunities in emerging markets while delivering sustained value to shareholders.Media Outreach ・ 8 小時前