Amazon優惠｜M4 iPad Pro 歷史低價，低至 HK$6,970 生產力工具換新

M4 iPad Pro 歷史低價，低至 HK$6,970 生產力工具換新

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

需要一款新的平板來加強生產力？。目前 M4 iPad Pro 正在 Amazon 上以歷史低價促銷，11 吋和 13 吋型號的價格分別是 US$896 起和 US$1,099 起，換算過來大約是 HK$6,970 和 HK$8,550，要平過本地價格不少。如果之前錯過了黑五優惠，這次就別猶豫直接下手吧！

M4 iPad Pro

新一代 iPad Pro 擁有極致輕薄機身，13 吋型號更是僅有 5.1mm。為了防止平板被掰彎，Apple 也大幅提升了結構的強度。而之所以能瘦身到如此纖細，裝置所用的疊聯式 OLED 功不可沒。它也帶來了相當出眾的顯示效果，亮度峰值可達 1,600 尼特。而且為了滿足專業用家的需求，Apple 也提供了抗反光奈米玻璃表面的選項。至於效能方面，這一代 iPad Pro 配備 M4 晶片，理論效能已達到筆電級別。

M4 iPad Pro 11（Wi-Fi、256GB、標準玻璃）

Amazon 特價 US$899（約 約 HK$6,970，需要代運）｜原價 US$999

立即購買

Apple 香港售價 HK$7,999

立即購買

M4 iPad Pro 13（Wi-Fi、256GB、標準玻璃）

Amazon 特價 US$1,099（約 約 HK$8,550，需要代運）｜原價 US$1,299

立即購買

Apple 香港售價 HK$10,499

立即購買

