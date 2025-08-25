Amazon優惠｜M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦

【Now新聞台】9間持牌桌球館獲放寬入場限制，包括將年齡下限由16歲降至8歲，並允許穿著校服的人士進入。 在上環中源中心的這間桌球室，是其中一間獲放寬入場限制的球館，以往只准16歲或以上人士進入，現在最小8歲就可以入場。利先生：「可以香港人廣泛地參與這項運動，其實桌球這個運動挺好，除了心，還要思考球如何走動如何運行。你看看我們打到這個年紀都挺健康，如果放寬，自然多人參加，而且運動始終是運動，看看有益身心還是有其他用途，其實運動每人都喜歡參與，比經常坐在家好。」蘇先生：「喜歡打桌球的人，當然樂意看見有人接班，有小朋友接班，自己的仔女喜歡打，是好事。」新安排下，這間桌球館的青少年「門禁時間」，由晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；換言之，青少年每日最長可以留在這裡16小時，穿著校服過來玩亦無問題。這間桌球室還貼上穿著校服不可進入的告示，是因為他們只是剛獲康文署通知，在收到確認信之後，他們就會撕掉這張告示。除了這裡，全港還有另外8間持牌桌球室亦獲康文署放寬入場限制，分別位於旺角、銅鑼灣、柴灣、筲箕灣、尖東及荃灣。康文署是在今年2月開始，開放予持牌桌球館申請放寬入場限制，

now.com 新聞 ・ 10 小時前