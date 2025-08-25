港大 AI 模型辨識精子受精能力
Amazon優惠｜M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
非常實惠的選擇。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
👉Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學
去年推出後即大熱的 M4 Mac mini 在返校季回歸到了歷史低點！目前這款產品正在 Amazon 上以低至 US$499 的價格促銷，換算過來最低大約 HK$3,900。如果你正好有購買一台小電腦的打算，這是非常不錯的入手時機喔。
Mac mini（M4、16GB RAM、256GB SSD）
Amazon 特價 US$499（約 HK$3,900，需要代運）｜原價
US$599
👉 Amazon 優惠｜Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
👉 Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學
👉 Prime Day 2025｜Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10
新款 Mac mini 機身較前代明顯縮小，三圍僅 12.7x12.7x5cm。其 I/O 配置亦大幅升級，正面配了 2 組 USB-C 3（10Gb/s）以及一個能對應高抗阻耳機的 3.5mm 插孔。晶片可選 M4 或 M4 Pro 兩種，前者配有 10 核心 CPU、10 核心 GPU、16 核心神經網絡引擎。後者則分兩種配置，分別是 12 核心 CPU 加 16 核心 GPU 以及 14 核心 CPU 加 20 核心 GPU。背後依型號不同，會有最高 3 個 Thunderbolt 5、10Gb Ethernet 和 HDMI。除此之外，裝置也支援 Wi-Fi 6E 和藍牙 5.3。
Mac mini（M4、16GB RAM、256GB SSD）
Amazon 特價 US$499（約 HK$3,900，需要代運）｜原價
US$599
Apple 香港售價 HK$4,599
更多內容：
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Marshall Major V 耳機限時重返歷史低價！US$99 免運費即入手
👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Amazon優惠｜Samsung 990 Pro SSD 近期好價，HK$2,190 享 4TB 直送到港擴充 PS5 容量必備
打算給 PS5 擴充容量的玩家趕緊看過來，市面上最熱門的主機 SSD 之一 Samsung 990 Pro 目前正在 Amazon 上以好價促銷。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Huawei Watch GT 6 的戶外運動模式首次曝光
華為即將於 9 月 19 日在巴黎舉行活動，正式發佈 Watch GT 6 系列，恰好是 GT 5 系列推出一 […]TechRitual ・ 6 小時前
挪威首個第三方二氧化碳儲存設施啟動
隨著全球對氣候變化的關注日益加深，碳捕捉與儲存（CCS）技術的發展成為減少溫室氣體排放的重要一環。最近，能源巨 […]TechRitual ・ 7 小時前
Dreame Z10S Station 吸塵機開箱：自動集塵配 150AW 強勁吸力，仲話有 70分鐘長續航
Dreame Z10S Station 吸塵機開箱：自動集塵配 150AW 強勁吸力，仲話有 70分鐘長續航TechRitual ・ 6 小時前
Apple 正在進行三款 iPhone 的主要設計變更
根據 Bloomberg 的 Mark Gurman 報導，Apple 將會對 iPhone 系列進行重大設計 […]TechRitual ・ 12 小時前
Grok 2.5 正式開源，Grok 3 還要再等半年
xAI 今日正式宣布，推出了一段時間的 Grok 2.5 模型已在 Hugging Face 平台開源，而更新的 Grok 3 也將在大約 6 個月後開源。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Tesla Semi 工廠獲得大型生產設備
Tesla 似乎決心在今年於內華達州工廠啟動 Tesla Semi 的生產。這一消息是由於大量生產設備抵達 S […]TechRitual ・ 7 小時前
9間桌球館獲放寬入場限制 8歲小學生及穿校服都可以篤波
【Now新聞台】9間持牌桌球館獲放寬入場限制，包括將年齡下限由16歲降至8歲，並允許穿著校服的人士進入。 在上環中源中心的這間桌球室，是其中一間獲放寬入場限制的球館，以往只准16歲或以上人士進入，現在最小8歲就可以入場。利先生：「可以香港人廣泛地參與這項運動，其實桌球這個運動挺好，除了心，還要思考球如何走動如何運行。你看看我們打到這個年紀都挺健康，如果放寬，自然多人參加，而且運動始終是運動，看看有益身心還是有其他用途，其實運動每人都喜歡參與，比經常坐在家好。」蘇先生：「喜歡打桌球的人，當然樂意看見有人接班，有小朋友接班，自己的仔女喜歡打，是好事。」新安排下，這間桌球館的青少年「門禁時間」，由晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；換言之，青少年每日最長可以留在這裡16小時，穿著校服過來玩亦無問題。這間桌球室還貼上穿著校服不可進入的告示，是因為他們只是剛獲康文署通知，在收到確認信之後，他們就會撕掉這張告示。除了這裡，全港還有另外8間持牌桌球室亦獲康文署放寬入場限制，分別位於旺角、銅鑼灣、柴灣、筲箕灣、尖東及荃灣。康文署是在今年2月開始，開放予持牌桌球館申請放寬入場限制，now.com 新聞 ・ 10 小時前
Lens Technology 2025 Mid-Term Performance Report: AI and Smart Vehicles Propel Growth, Global Expansion Accelerates
HONG KONG SAR - Media OutReach Newswire - 25 August 2025 - On August 25, 2025, Lens Technology (300433.SZ, 06613.HK) released its 2025 half-year financial report, highlighting robust growth driven by advancements in AI terminals, smart vehicles, humanoid robots, and an accelerated global expansion strategy. Through continuous innovation and expanded production capabilities, the company is well-positioned to seize opportunities in emerging markets while delivering sustained value to shareholders.Media Outreach ・ 5 小時前
拳擊｜曹星如重踏職業擂台 復出第一擊KO菲律賓悍將
前WBO國際超蠅量級金腰帶拳王曹星如（Rex），闊別8年再次踏上職業賽擂台， 周日（24日）作客菲律賓馬尼拉作復出第一擊，迎戰前世界拳王挑戰者的菲律賓拳手施雲奴（Vergilio Silvano）。38歲的Rex狀態不俗，全場佔盡上風，最終在第5回合以右拳KO施雲奴獲勝，生涯職業賽戰績改寫為23場全勝。Yahoo 體育 ・ 1 天前
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 發佈：配備 10.9 吋螢幕及 8,000 mAh 電池
經過數周的洩漏和傳聞，Samsung 今日正式發佈了 Galaxy Tab S10 Lite。這款平板配備 1 […]TechRitual ・ 9 小時前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 14 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 11 小時前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 21 小時前